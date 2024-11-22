https://ria.ru/20241122/raby-1985114961.html

"Рабы режима": в Раде сделали тревожное заявление о ВСУ

"Рабы режима": в Раде сделали тревожное заявление о ВСУ - РИА Новости, 22.11.2024

"Рабы режима": в Раде сделали тревожное заявление о ВСУ

Правительство Украины и Владимир Зеленский обманули военнослужащих ВСУ, сделав их "рабами", заявил экс-спикер и депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T05:24

2024-11-22T05:24

2024-11-22T05:29

в мире

украина

дмитрий разумков

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_85dad987eccee00a376ae28d8a1cb668.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство Украины и Владимир Зеленский обманули военнослужащих ВСУ, сделав их "рабами", заявил экс-спикер и депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков."Я бы хотел сосредоточиться на том, что президент, кабмин обещали нашим защитникам. Обещали это и вы, когда принимали позорный закон о мобилизации – что будет закон о демобилизации. Вы не даете им нормальных сроков службы. Люди говорят: мы пришли добровольцами — стали рабами", — сказал он, выступая на заседании парламента.Разумков отметил, что военные сами понимают безнадежность ситуации, в которой оказались, — невозможность покинуть фронт живыми или, хотя бы, целыми и невредимыми."Как ни страшно об этом говорить, они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) отмечают, что домой они попадут лишь в трех случаях: либо когда завершится война, либо когда они погибнут, либо получат увечья", — возмутился депутат.Он упрекнул коллег в том, что те нарушили свое слово, когда обещали, что закон о мобилизации не затронет 18-летних."Есть мобилизация с 18 лет, даже сегодня!" — заявил Разумков.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Как сообщали украинские СМИ, дезертирство в ВСУ во второй половине этого года приобрело массовый характер. Телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа рассказал, что в стране в этом году зафиксировали 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части — это в четыре раза больше, чем в 2022-м. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявлял, что за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.

https://ria.ru/20241122/zasedanie-1985105291.html

https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html

https://ria.ru/20241122/furor-1985108691.html

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий разумков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины