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ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 22.11.2024
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:21
2024-11-22T18:21
2024-11-22T18:25
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."двадцать второго ноября 2024 года в период с 16.50 до 17.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два - над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями