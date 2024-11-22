https://ria.ru/20241122/pvo-1985257308.html

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 22.11.2024

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Российские средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:21

2024-11-22T18:21

2024-11-22T18:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."двадцать второго ноября 2024 года в период с 16.50 до 17.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два - над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область