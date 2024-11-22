https://ria.ru/20241122/pvo-1985235313.html
В Курской области работает ПВО
В Курской области работает ПВО - РИА Новости, 22.11.2024
В Курской области работает ПВО
ПВО работает в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:36
2024-11-22T16:36
2024-11-22T16:36
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ПВО работает в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. "Работает ПВО! Отойдите от окон", - написал он.
https://ria.ru/20241122/su-34-1985225867.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области работает ПВО
Губернатор Смирнов: в Курской области работает ПВО