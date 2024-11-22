https://ria.ru/20241122/putin-1985278798.html
Путин заявил, что у России складывается целая линейка ракетных комплексов
Путин заявил, что у России складывается целая линейка ракетных комплексов - РИА Новости, 22.11.2024
Путин заявил, что у России складывается целая линейка ракетных комплексов
У России складывается целая линейка ракетных комплексов средней и меньшей дальности, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:23
2024-11-22T20:23
2024-11-22T20:23
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. У России складывается целая линейка ракетных комплексов средней и меньшей дальности, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК, поздравил с успешным испытанием системы "Орешник". "Кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдёт в серию. То есть, у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20241122/putin-1985269079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что у России складывается целая линейка ракетных комплексов
Путин: складывается линейка ракетных комплексов средней и меньшей дальности
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. У России складывается целая линейка ракетных комплексов средней и меньшей дальности, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК, поздравил с успешным испытанием системы "Орешник".
"Кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдёт в серию. То есть, у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности", - сообщил Путин.