https://ria.ru/20241122/putin-1985274740.html
Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, заявил Путин
Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что подобные "Орешнику" ракетные системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:01
2024-11-22T20:01
2024-11-22T20:58
россия
владимир путин
безопасность
днепропетровск
ссср
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что подобные "Орешнику" ракетные системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что у РФ она есть сегодня.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".Президент не исключил, что подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран. Он добавил, что это будет завтра или через год, а важно, что у РФ она есть сегодня."Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", - сказал Путин.В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/putin-1985272916.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, днепропетровск, ссср, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Днепропетровск, СССР, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, заявил Путин
Путин: подобные "Орешнику" системы появятся у других стран не завтра
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что подобные "Орешнику" ракетные системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что у РФ она есть сегодня.
Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".
Президент не исключил, что подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран. Он добавил, что это будет завтра или через год, а важно, что у РФ она есть сегодня.
"Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", - сказал Путин.
В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске
был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР
промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.