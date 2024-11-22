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Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
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20:01 22.11.2024 (обновлено: 20:58 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985274740.html
Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, заявил Путин
Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что подобные "Орешнику" ракетные системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:01
2024-11-22T20:58
россия
владимир путин
безопасность
днепропетровск
ссср
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что подобные "Орешнику" ракетные системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что у РФ она есть сегодня.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".Президент не исключил, что подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран. Он добавил, что это будет завтра или через год, а важно, что у РФ она есть сегодня."Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", - сказал Путин.В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/putin-1985272916.html
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россия, владимир путин, безопасность, днепропетровск, ссср, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Днепропетровск, СССР, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, заявил Путин

Путин: подобные "Орешнику" системы появятся у других стран не завтра

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. 22 ноября 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. 22 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что подобные "Орешнику" ракетные системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что у РФ она есть сегодня.
Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, заявил Путин
Вчера, 19:51
Президент не исключил, что подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран. Он добавил, что это будет завтра или через год, а важно, что у РФ она есть сегодня.
"Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", - сказал Путин.
В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Сергей Каракаев: Орешник может поражать цели на всей территории Европы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе
Вчера, 19:56
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьДнепропетровскСССРРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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