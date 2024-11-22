https://ria.ru/20241122/putin-1985274628.html

Путин рассказал о колоссальной технологической базе для защиты России

Путин рассказал о колоссальной технологической базе для защиты России - РИА Новости, 22.11.2024

Путин рассказал о колоссальной технологической базе для защиты России

Россияне должны знать, что для защиты безопасности РФ есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл, заявил президент страны... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:00

2024-11-22T20:00

2024-11-22T20:20

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россияне должны знать, что для защиты безопасности РФ есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл, заявил президент страны Владимир Путин."Очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл", - сказал президент.Путин добавил, что испытанная в четверг система "Орешник" является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России.Глава государства в пятницу вечером встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК, поздравил с успешным испытанием системы "Орешник".

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

https://ria.ru/20241122/putin-1985270405.html

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россия, владимир путин, безопасность, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"