https://ria.ru/20241122/putin-1985274628.html
Путин рассказал о колоссальной технологической базе для защиты России
Путин рассказал о колоссальной технологической базе для защиты России - РИА Новости, 22.11.2024
Путин рассказал о колоссальной технологической базе для защиты России
Россияне должны знать, что для защиты безопасности РФ есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл, заявил президент страны... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:00
2024-11-22T20:00
2024-11-22T20:20
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россияне должны знать, что для защиты безопасности РФ есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл, заявил президент страны Владимир Путин."Очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл", - сказал президент.Путин добавил, что испытанная в четверг система "Орешник" является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России.Глава государства в пятницу вечером встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК, поздравил с успешным испытанием системы "Орешник".
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
https://ria.ru/20241122/putin-1985270405.html
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россия, владимир путин, безопасность, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Путин рассказал о колоссальной технологической базе для защиты России
Путин заявил о колоссальной технологической базе для защиты безопасности РФ
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россияне должны знать, что для защиты безопасности РФ есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл, заявил президент страны Владимир Путин.
"Очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл", - сказал президент.
Путин добавил, что испытанная в четверг система "Орешник" является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России.
Глава государства в пятницу вечером встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК, поздравил с успешным испытанием системы "Орешник".