https://ria.ru/20241122/putin-1985273430.html

Путин: "Орешник" может быть сопоставим с оружием стратегического назначения

Путин: "Орешник" может быть сопоставим с оружием стратегического назначения - РИА Новости, 22.11.2024

Путин: "Орешник" может быть сопоставим с оружием стратегического назначения

Ракетная система "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения, заявил в пятницу... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:54

2024-11-22T19:54

2024-11-22T20:59

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

днепропетровск

ссср

россия

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ракетная система "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

днепропетровск

ссср

россия

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безопасность, владимир путин, днепропетровск, ссср, россия, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"