Путин: "Орешник" может быть сопоставим с оружием стратегического назначения
Владимир Путин заявил, что "Орешник" можно сопоставить с оружием стратназначения
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. 22 ноября 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. 22 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ракетная система "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.
В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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