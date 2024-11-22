https://ria.ru/20241122/putin-1985273143.html

Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска

Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска - РИА Новости, 22.11.2024

Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска

Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:52

2024-11-22T19:52

2024-11-22T20:06

ракета "орешник"

россия

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, оно будет поставлено на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения", - сказал президент.Российский лидер встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК после успешных испытаний ракеты.

https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

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ракета "орешник", россия, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"