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Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска
Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска - РИА Новости, 22.11.2024
Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска
Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:52
2024-11-22T19:52
2024-11-22T20:06
ракета "орешник"
россия
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, оно будет поставлено на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения", - сказал президент.Российский лидер встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК после успешных испытаний ракеты.
https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html
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ракета "орешник", россия, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"
Ракета "Орешник", Россия, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска
Путин пообещал поставить систему "Орешник" на вооружение в ракетные войска