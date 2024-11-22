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Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска - РИА Новости, 22.11.2024
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19:52 22.11.2024 (обновлено: 20:06 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985273143.html
Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска
Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска - РИА Новости, 22.11.2024
Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска
Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:52
2024-11-22T20:06
ракета "орешник"
россия
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, оно будет поставлено на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения", - сказал президент.Российский лидер встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК после успешных испытаний ракеты.
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ракета "орешник", россия, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"
Ракета "Орешник", Россия, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин: систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска

Путин пообещал поставить систему "Орешник" на вооружение в ракетные войска

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, оно будет поставлено на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения", - сказал президент.
Российский лидер встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК после успешных испытаний ракеты.
Сергей Каракаев: Орешник может поражать цели на всей территории Европы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе
Вчера, 19:56
 
Ракета "Орешник"РоссияВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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