https://ria.ru/20241122/putin-1985272916.html

Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, заявил Путин

Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024

Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, заявил Путин

Противодействия ракетной системе "Орешник" на сегодня не существует, ее испытания будут продолжены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:51

2024-11-22T19:51

2024-11-22T20:06

ракета "орешник"

россия

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

днепропетровск

ссср

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противодействия ракетной системе "Орешник" на сегодня не существует, ее испытания будут продолжены, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК."Противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийные производства. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято", - сказал глава государства.В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

россия

днепропетровск

ссср

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ракета "орешник", россия, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", днепропетровск, ссср