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Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
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19:51 22.11.2024 (обновлено: 20:06 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985272916.html
Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, заявил Путин
Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, заявил Путин
Противодействия ракетной системе "Орешник" на сегодня не существует, ее испытания будут продолжены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:51
2024-11-22T20:06
ракета "орешник"
россия
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
днепропетровск
ссср
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противодействия ракетной системе "Орешник" на сегодня не существует, ее испытания будут продолжены, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК."Противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийные производства. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято", - сказал глава государства.В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html
россия
днепропетровск
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ракета "орешник", россия, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", днепропетровск, ссср
Ракета "Орешник", Россия, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Днепропетровск, СССР
Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, заявил Путин

Путин: противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противодействия ракетной системе "Орешник" на сегодня не существует, ее испытания будут продолжены, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"Противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийные производства. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято", - сказал глава государства.
В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Сергей Каракаев: Орешник может поражать цели на всей территории Европы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе
Вчера, 19:56
 
Ракета "Орешник"РоссияВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"ДнепропетровскСССР
 
 
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