https://ria.ru/20241122/putin-1985272825.html

"Орешник" не является средством массового поражения, заявил Путин

"Орешник" не является средством массового поражения, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024

"Орешник" не является средством массового поражения, заявил Путин

Ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное оружие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:50

2024-11-22T19:50

2024-11-22T20:31

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное оружие, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК, поздравил с успешным испытанием системы "Орешник"."По факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это ещё и высокоточное оружие", - сказал Путин.

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Путин: "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное оружие Путин 2024-11-22T19:50 true PT0M46S

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владимир путин, безопасность, россия, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"