https://ria.ru/20241122/putin-1985272245.html

Путин пообещал наградить создателей системы "Орешник"

Путин пообещал наградить создателей системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

Путин пообещал наградить создателей системы "Орешник"

Создатели и проектировщики системы "Орешник" будут представлены к госнаградам, объявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ и РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:49

2024-11-22T19:49

2024-11-22T20:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Создатели и проектировщики системы "Орешник" будут представлены к госнаградам, объявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.Глава государства ранее поздравил их с успешным испытанием системы.

https://ria.ru/20241122/udar-1985206329.html

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владимир путин, россия