https://ria.ru/20241122/putin-1985272245.html
Путин пообещал наградить создателей системы "Орешник"
Путин пообещал наградить создателей системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин пообещал наградить создателей системы "Орешник"
Создатели и проектировщики системы "Орешник" будут представлены к госнаградам, объявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ и РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:49
2024-11-22T19:49
2024-11-22T20:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Создатели и проектировщики системы "Орешник" будут представлены к госнаградам, объявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.Глава государства ранее поздравил их с успешным испытанием системы.
https://ria.ru/20241122/udar-1985206329.html
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владимир путин, россия
Путин пообещал наградить создателей системы "Орешник"
Путин: создатели и проектировщики "Орешника" будут представлены к госнаградам