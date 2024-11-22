https://ria.ru/20241122/putin-1985272017.html
Российские силы накапливают наступательный потенциал, заявил Путин
Российские силы накапливают наступательный потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Российские силы накапливают наступательный потенциал, заявил Путин
Силы России каждый день накапливают наступательный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:47
2024-11-22T19:47
2024-11-22T20:42
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силы России каждый день накапливают наступательный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК."Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно, профессионально действуют сегодня, с каждым днем накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал", - сказал Путин в ходе совещания.
https://ria.ru/20241122/putin-1985272421.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Российские силы накапливают наступательный потенциал, заявил Путин
Путин: российские силы каждый день накапливают наступательный потенциал
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силы России каждый день накапливают наступательный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно, профессионально действуют сегодня, с каждым днем накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал", - сказал Путин в ходе совещания.