https://ria.ru/20241122/putin-1985272017.html

Российские силы накапливают наступательный потенциал, заявил Путин

Российские силы накапливают наступательный потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024

Российские силы накапливают наступательный потенциал, заявил Путин

Силы России каждый день накапливают наступательный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:47

2024-11-22T19:47

2024-11-22T20:42

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силы России каждый день накапливают наступательный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК."Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно, профессионально действуют сегодня, с каждым днем накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал", - сказал Путин в ходе совещания.

https://ria.ru/20241122/putin-1985272421.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, безопасность, владимир путин