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Путин рассказал о системе "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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19:47 22.11.2024 (обновлено: 20:23 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985271837.html
Путин рассказал о системе "Орешник"
Путин рассказал о системе "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин рассказал о системе "Орешник"
Система "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, это результат работы специалистов из новой России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:47
2024-11-22T20:23
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, это результат работы специалистов из новой России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он заявил, что система "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, это результат работы специалистов из новой России."Подчеркну, что система "Орешник" - это не модернизация старых, еще советских систем, хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система, действительно, это, прежде всего, результат работы, вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о системе "Орешник"

Путин: система "Орешник" не является модернизацией старых советских систем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, это результат работы специалистов из новой России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК.
На совещании он заявил, что система "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, это результат работы специалистов из новой России.
"Подчеркну, что система "Орешник" - это не модернизация старых, еще советских систем, хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система, действительно, это, прежде всего, результат работы, вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России", - сказал Путин.
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