https://ria.ru/20241122/putin-1985271607.html
Путин: в России проходят испытания несколько подобных "Орешнику" систем
Путин: в России проходят испытания несколько подобных "Орешнику" систем - РИА Новости, 22.11.2024
Путин: в России проходят испытания несколько подобных "Орешнику" систем
Несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России, заявил в пятницу вечером президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:47
2024-11-22T19:47
2024-11-22T20:30
ракета "орешник"
россия
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России, заявил в пятницу вечером президент РФ Владимир Путин."Кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода, по результатам испытания это оружие также войдет в серию", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.Об успешном испытании системы "Орешник" стало известно в четверг.
https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html
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Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России
Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России
2024-11-22T19:47
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ракета "орешник", россия, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"
Ракета "Орешник", Россия, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин: в России проходят испытания несколько подобных "Орешнику" систем
Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России