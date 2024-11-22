https://ria.ru/20241122/putin-1985271607.html

Путин: в России проходят испытания несколько подобных "Орешнику" систем

Путин: в России проходят испытания несколько подобных "Орешнику" систем - РИА Новости, 22.11.2024

Путин: в России проходят испытания несколько подобных "Орешнику" систем

Несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России, заявил в пятницу вечером президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:47

2024-11-22T19:47

2024-11-22T20:30

ракета "орешник"

россия

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России, заявил в пятницу вечером президент РФ Владимир Путин."Кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода, по результатам испытания это оружие также войдет в серию", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.Об успешном испытании системы "Орешник" стало известно в четверг.

https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

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Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России 2024-11-22T19:47 true PT0M20S

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ракета "орешник", россия, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"