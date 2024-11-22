https://ria.ru/20241122/putin-1985271514.html

Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин

Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024

Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин

Решение задач в рамках спецоперации, как и будущее России, зависит от солдат и офицеров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в пятницу. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:46

2024-11-22T19:46

2024-11-22T20:07

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение задач в рамках спецоперации, как и будущее России, зависит от солдат и офицеров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в пятницу."Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России, сегодня, конечно же, прежде всего зависит от мужества наших солдат и офицеров. От мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта. От слаженной работы всех родов войск", - сказал президент.Глава государства встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК после успешного испытания ракеты "Орешник".

https://ria.ru/20241122/putin-1985270928.html

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Дарья Буймова

россия, безопасность, владимир путин