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Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 22.11.2024 (обновлено: 20:07 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985271514.html
Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин
Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин
Решение задач в рамках спецоперации, как и будущее России, зависит от солдат и офицеров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в пятницу. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:46
2024-11-22T20:07
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение задач в рамках спецоперации, как и будущее России, зависит от солдат и офицеров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в пятницу."Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России, сегодня, конечно же, прежде всего зависит от мужества наших солдат и офицеров. От мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта. От слаженной работы всех родов войск", - сказал президент.Глава государства встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК после успешного испытания ракеты "Орешник".
https://ria.ru/20241122/putin-1985270928.html
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россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин
Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин

Путин: решение задач СВО, как и будущее России, зависит от солдат и офицеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение задач в рамках спецоперации, как и будущее России, зависит от солдат и офицеров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в пятницу.
"Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России, сегодня, конечно же, прежде всего зависит от мужества наших солдат и офицеров. От мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта. От слаженной работы всех родов войск", - сказал президент.
Глава государства встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК после успешного испытания ракеты "Орешник".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Путин назвал "Орешник" гарантом суверенитета России
Вчера, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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