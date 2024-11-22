https://ria.ru/20241122/putin-1985270928.html
Путин назвал "Орешник" гарантом суверенитета России
Путин назвал "Орешник" гарантом суверенитета России - РИА Новости, 22.11.2024
Путин назвал "Орешник" гарантом суверенитета России
Ракетная система "Орешник" является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:46
2024-11-22T19:46
2024-11-22T19:58
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ракетная система "Орешник" является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России, заявил президент России Владимир Путин."Система оружия, которое вчера было испытано, является ещё одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.Глава государства в четверг вечером объявил об успешном испытании "Орешника". В пятницу он поздравил с успехом разработчиков системы.
https://ria.ru/20241122/udar-1985206329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_98043e086bc0e3f6fc06baf95e8dca9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин назвал "Орешник" гарантом суверенитета России
Путин: "Орешник" является гарантом суверенитета и территориальной целостности
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ракетная система "Орешник" является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России, заявил президент России Владимир Путин.
"Система оружия, которое вчера было испытано, является ещё одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Глава государства в четверг вечером объявил об успешном испытании "Орешника". В пятницу он поздравил с успехом разработчиков системы.