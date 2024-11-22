https://ria.ru/20241122/putin-1985270928.html

Путин назвал "Орешник" гарантом суверенитета России

Путин назвал "Орешник" гарантом суверенитета России - РИА Новости, 22.11.2024

Путин назвал "Орешник" гарантом суверенитета России

Ракетная система "Орешник" является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:46

2024-11-22T19:46

2024-11-22T19:58

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ракетная система "Орешник" является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России, заявил президент России Владимир Путин."Система оружия, которое вчера было испытано, является ещё одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.Глава государства в четверг вечером объявил об успешном испытании "Орешника". В пятницу он поздравил с успехом разработчиков системы.

https://ria.ru/20241122/udar-1985206329.html

россия

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россия, владимир путин