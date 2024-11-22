https://ria.ru/20241122/putin-1985270708.html
Путин рассказал, какие задачи может решать российское ракетостроение
Путин рассказал, какие задачи может решать российское ракетостроение - РИА Новости, 22.11.2024
Путин рассказал, какие задачи может решать российское ракетостроение
Результаты и скорость разработки "Орешника" показали, что отечественная школа ракетостроения способна решить самые сложные задачи по обеспечению суверенитета... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:45
2024-11-22T19:45
2024-11-22T20:10
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Результаты и скорость разработки "Орешника" показали, что отечественная школа ракетостроения способна решить самые сложные задачи по обеспечению суверенитета России, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин."Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России", - сказал Путин во время совещания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин рассказал, какие задачи может решать российское ракетостроение
Путин: российское ракетостроение может решать задачи по обеспечению суверенитета
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Результаты и скорость разработки "Орешника" показали, что отечественная школа ракетостроения способна решить самые сложные задачи по обеспечению суверенитета России, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин.
"Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России", - сказал Путин во время совещания.