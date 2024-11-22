https://ria.ru/20241122/putin-1985270708.html

Путин рассказал, какие задачи может решать российское ракетостроение

Путин рассказал, какие задачи может решать российское ракетостроение - РИА Новости, 22.11.2024

Путин рассказал, какие задачи может решать российское ракетостроение

Результаты и скорость разработки "Орешника" показали, что отечественная школа ракетостроения способна решить самые сложные задачи по обеспечению суверенитета... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:45

2024-11-22T19:45

2024-11-22T20:10

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Результаты и скорость разработки "Орешника" показали, что отечественная школа ракетостроения способна решить самые сложные задачи по обеспечению суверенитета России, заявил в пятницу вечером президент России Владимир Путин."Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России", - сказал Путин во время совещания.

https://ria.ru/20241122/putin-1985274628.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, владимир путин