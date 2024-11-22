https://ria.ru/20241122/putin-1985270534.html

Путин заявил о наличии запаса ракетных систем "Орешник"

Путин заявил о наличии запаса ракетных систем "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

Путин заявил о наличии запаса ракетных систем "Орешник"

Запас ракетных систем "Орешник" в России имеется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:44

2024-11-22T19:44

2024-11-22T19:53

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запас ракетных систем "Орешник" в России имеется, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он рассказал, что накануне объявил о применении новой ракетной системы "Орешник".Путин добавил, что запас систем имеется."Как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать. В том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России, тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985107008.html

россия

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россия, владимир путин, безопасность