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Путин заявил о наличии запаса ракетных систем "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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19:44 22.11.2024 (обновлено: 19:53 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985270534.html
Путин заявил о наличии запаса ракетных систем "Орешник"
Путин заявил о наличии запаса ракетных систем "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин заявил о наличии запаса ракетных систем "Орешник"
Запас ракетных систем "Орешник" в России имеется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:44
2024-11-22T19:53
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запас ракетных систем "Орешник" в России имеется, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он рассказал, что накануне объявил о применении новой ракетной системы "Орешник".Путин добавил, что запас систем имеется."Как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать. В том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России, тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил о наличии запаса ракетных систем "Орешник"

Путин: запас ракетных систем "Орешник" в России имеется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запас ракетных систем "Орешник" в России имеется, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он рассказал, что накануне объявил о применении новой ракетной системы "Орешник".
Путин добавил, что запас систем имеется.
"Как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать. В том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России, тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется", - сказал Путин.
Статья о ракете Орешник в онлайн-энциклопедии Википедия - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В "Википедии" появились статьи о ракете "Орешник"
Вчера, 01:24
 
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