https://ria.ru/20241122/putin-1985270405.html

Систему "Орешник" создали на базе новейших разработок, заявил Путин

Систему "Орешник" создали на базе новейших разработок, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024

Систему "Орешник" создали на базе новейших разработок, заявил Путин

Система "Орешник" создана на базе новейших разработок, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:43

2024-11-22T19:43

2024-11-22T20:18

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днепропетровск

ссср

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" создана на базе новейших разработок, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в пятницу.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику."Система "Орешник" – это не модернизация старых, еще советских систем. Хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами, но эта система, действительно, это, прежде всего, результат работы, вашей работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России, она создана на базе современных, новейших разработок", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

россия

днепропетровск

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, безопасность, россия, днепропетровск, ссср, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"