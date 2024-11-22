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Систему "Орешник" создали на базе новейших разработок, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 22.11.2024 (обновлено: 20:18 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985270405.html
Систему "Орешник" создали на базе новейших разработок, заявил Путин
Систему "Орешник" создали на базе новейших разработок, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Систему "Орешник" создали на базе новейших разработок, заявил Путин
Система "Орешник" создана на базе новейших разработок, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:43
2024-11-22T20:18
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровск
ссср
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" создана на базе новейших разработок, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в пятницу.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику."Система "Орешник" – это не модернизация старых, еще советских систем. Хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами, но эта система, действительно, это, прежде всего, результат работы, вашей работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России, она создана на базе современных, новейших разработок", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
россия
днепропетровск
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владимир путин, безопасность, россия, днепропетровск, ссср, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровск, СССР, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Систему "Орешник" создали на базе новейших разработок, заявил Путин

Владимир Путин заявил, что систему "Орешник" создали на базе новейших разработок

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" создана на базе новейших разработок, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в пятницу.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
"Система "Орешник" – это не модернизация старых, еще советских систем. Хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами, но эта система, действительно, это, прежде всего, результат работы, вашей работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России, она создана на базе современных, новейших разработок", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
Вчера, 14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияДнепропетровскСССРРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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