https://ria.ru/20241122/putin-1985270150.html
Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник"
Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник"
Президент России Владимир Путин поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:42
2024-11-22T19:42
2024-11-22T19:55
владимир путин
россия
безопасность
украина
днепропетровск
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник"."Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью, чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы "Орешник", все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в её создании, имею в виду всю кооперацию", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.Глава государства в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241122/putin-1985272333.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, украина, днепропетровск
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Украина, Днепропетровск
Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник"
Путин поблагодарил разработчиков новейшей ракетной системы "Орешник"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".
"Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью, чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы "Орешник", все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в её создании, имею в виду всю кооперацию", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Глава государства в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины
в Днепропетровске
достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.