https://ria.ru/20241122/putin-1985270150.html

Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник"

Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник"

Президент России Владимир Путин поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник". РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:42

2024-11-22T19:42

2024-11-22T19:55

владимир путин

россия

безопасность

украина

днепропетровск

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник"."Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью, чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы "Орешник", все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в её создании, имею в виду всю кооперацию", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.Глава государства в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.

https://ria.ru/20241122/putin-1985272333.html

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украина

днепропетровск

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, безопасность, украина, днепропетровск