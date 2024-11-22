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Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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19:42 22.11.2024 (обновлено: 19:55 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985270150.html
Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник"
Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник"
Президент России Владимир Путин поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:42
2024-11-22T19:55
владимир путин
россия
безопасность
украина
днепропетровск
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник"."Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью, чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы "Орешник", все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в её создании, имею в виду всю кооперацию", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.Глава государства в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241122/putin-1985272333.html
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владимир путин, россия, безопасность, украина, днепропетровск
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Украина, Днепропетровск
Путин поблагодарил разработчиков системы "Орешник"

Путин поблагодарил разработчиков новейшей ракетной системы "Орешник"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".
"Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью, чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы "Орешник", все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в её создании, имею в виду всю кооперацию", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Глава государства в четверг заявил об успешном испытании комплекса. В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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