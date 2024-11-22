https://ria.ru/20241122/putin-1985269833.html
Путин заявил о планах продолжать испытания комплекса "Орешник"
Путин заявил о планах продолжать испытания комплекса "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин заявил о планах продолжать испытания комплекса "Орешник"
Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:40
2024-11-22T19:40
2024-11-22T20:11
россия
владимир путин
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны.На совещании он заявил, что Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник"."Испытания новейшей системы мы будем продолжать", - сказал Путин на совещании, комментируя успешное испытание системы "Орешник" накануне.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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Путин: Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник"
Путин
2024-11-22T19:40
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россия, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин заявил о планах продолжать испытания комплекса "Орешник"
Путин: Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник"