https://ria.ru/20241122/putin-1985269833.html

Путин заявил о планах продолжать испытания комплекса "Орешник"

Путин заявил о планах продолжать испытания комплекса "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

Путин заявил о планах продолжать испытания комплекса "Орешник"

Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:40

2024-11-22T19:40

2024-11-22T20:11

россия

владимир путин

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны.На совещании он заявил, что Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник"."Испытания новейшей системы мы будем продолжать", - сказал Путин на совещании, комментируя успешное испытание системы "Орешник" накануне.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

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Путин: Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" Путин 2024-11-22T19:40 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"