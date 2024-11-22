Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 22.11.2024 (обновлено: 19:56 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985269534.html
Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием "Орешника"
Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием "Орешника"
Президент России Владимир Путин на совещании в пятницу поздравил руководство Минобороны и разработчиков с успешным испытанием ракетного комплекса "Орешник". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:39
2024-11-22T19:56
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
россия
украина
днепропетровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ad9eaadc4f6bfd3187f566f1dd1373a.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании в пятницу поздравил руководство Минобороны и разработчиков с успешным испытанием ракетного комплекса "Орешник".О совещании главы государства в пятницу вечером ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вчера я проинформировал личный состав Вооруженных Сил, граждан России, наших союзников во всем мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой, о российской новейшей ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы же и назвали "Орешник". Это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как мы знаем с вами по анализу данных оперативного и объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю", - сказал Путин.Глава государства в четверг заявил об успешном испытании ракетного комплекса "Орешник". В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241122/udar-1985206329.html
россия
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e688b2c65c00358003d9f20f450aedf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, безопасность, россия, украина, днепропетровск
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность, Россия, Украина, Днепропетровск
Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием "Орешника"

Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием "Орешника"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании в пятницу поздравил руководство Минобороны и разработчиков с успешным испытанием ракетного комплекса "Орешник".
О совещании главы государства в пятницу вечером ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вчера я проинформировал личный состав Вооруженных Сил, граждан России, наших союзников во всем мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой, о российской новейшей ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы же и назвали "Орешник". Это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как мы знаем с вами по анализу данных оперативного и объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю", - сказал Путин.
Глава государства в четверг заявил об успешном испытании ракетного комплекса "Орешник". В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Минобороны рассказало об ударе "Орешником" по объекту ОПК в Днепропетровске
Вчера, 14:44
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковБезопасностьРоссияУкраинаДнепропетровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала