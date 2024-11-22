https://ria.ru/20241122/putin-1985269534.html

Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием "Орешника"

Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024

Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием "Орешника"

Президент России Владимир Путин на совещании в пятницу поздравил руководство Минобороны и разработчиков с успешным испытанием ракетного комплекса "Орешник". РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:39

2024-11-22T19:39

2024-11-22T19:56

владимир путин

дмитрий песков

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россия

украина

днепропетровск

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании в пятницу поздравил руководство Минобороны и разработчиков с успешным испытанием ракетного комплекса "Орешник".О совещании главы государства в пятницу вечером ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вчера я проинформировал личный состав Вооруженных Сил, граждан России, наших союзников во всем мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой, о российской новейшей ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы же и назвали "Орешник". Это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как мы знаем с вами по анализу данных оперативного и объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю", - сказал Путин.Глава государства в четверг заявил об успешном испытании ракетного комплекса "Орешник". В Минобороны РФ заявили, что впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения.

https://ria.ru/20241122/udar-1985206329.html

россия

украина

днепропетровск

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владимир путин, дмитрий песков, безопасность, россия, украина, днепропетровск