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Путин провел совещание с руководством Минобороны - РИА Новости, 22.11.2024
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19:38 22.11.2024 (обновлено: 23:06 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985269079.html
Путин провел совещание с руководством Минобороны
Путин провел совещание с руководством Минобороны - РИА Новости, 22.11.2024
Путин провел совещание с руководством Минобороны
Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:38
2024-11-22T23:06
россия
владимир путин
безопасность
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента — в материале РИА Новости.Значение новых ракет "Орешник" для РоссииЭто прежде всего результат работы, вашей работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России, она создана на базе современных, новейших разработок.Серийное производствоПо факту система &quot;Орешник&quot; стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения — в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие.Аналогов и средств противодействия нетТакого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра. Или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно.О безопасности страныОчень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл.
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Путин проводит рабочее совещание
Путин проводит рабочее совещание
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россия, владимир путин, безопасность, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"

Путин провел совещание с руководством Минобороны

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента — в материале РИА Новости.

Значение новых ракет "Орешник" для России

  • Достигнутые результаты и скорость разработки ракет "Орешник" вызывают гордость и восхищение.
  • Испытания этой системы показали, что отечественная школа ракетостроения способна решать задачи по обеспечению суверенитета России.
  • Разработки, подобные ракетам "Орешник", имеют жизненно важное значение для страны.
  • Новая система стала еще одним гарантом независимости и территориальной целостности России.
  • Ракеты "Орешник" не являются модернизацией старых советских систем, это результат работы нынешних специалистов.
«

Это прежде всего результат работы, вашей работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России, она создана на базе современных, новейших разработок.

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Серийное производство

  • Систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска.
  • Решение по серийному производству этих вооружений принято и практически организовано.
  • Массированное применение новых ракет по объектам противника будет сопоставимо с оружием стратегического назначения.
  • "Орешник" не считается средством массового поражения.
«

По факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения — в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие.

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Аналогов и средств противодействия нет

  • Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, ее испытания продолжатся.
  • В России есть несколько систем, подобных "Орешнику", сейчас они также проходят испытания.
  • Не исключено, что подобные вооружения могут появиться у других стран, но у России они есть уже сейчас.
  • Создателей и проектировщиков системы "Орешник" представят к госнаградам.
«

Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра. Или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно.

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О безопасности страны

  • Российская армия каждый день накапливает наступательный потенциал.
  • Решение задач в рамках СВО, как и будущее государства, зависит от солдат и офицеров.
«
Очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл.
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