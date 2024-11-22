https://ria.ru/20241122/putin-1985269079.html

Путин провел совещание с руководством Минобороны

Путин провел совещание с руководством Минобороны - РИА Новости, 22.11.2024

Путин провел совещание с руководством Минобороны

Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:38

2024-11-22T19:38

2024-11-22T23:06

россия

владимир путин

безопасность

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента — в материале РИА Новости.Значение новых ракет "Орешник" для РоссииЭто прежде всего результат работы, вашей работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России, она создана на базе современных, новейших разработок.Серийное производствоПо факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения — в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие.Аналогов и средств противодействия нетТакого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра. Или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно.О безопасности страныОчень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл.

https://ria.ru/20241122/mery-1985243416.html

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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россия

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2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин проводит рабочее совещание Путин проводит рабочее совещание 2024-11-22T19:38 true PT13M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, владимир путин, безопасность, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"