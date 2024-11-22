Путин провел совещание с руководством Минобороны
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента — в материале РИА Новости.
Значение новых ракет "Орешник" для России
- Достигнутые результаты и скорость разработки ракет "Орешник" вызывают гордость и восхищение.
- Испытания этой системы показали, что отечественная школа ракетостроения способна решать задачи по обеспечению суверенитета России.
- Разработки, подобные ракетам "Орешник", имеют жизненно важное значение для страны.
- Новая система стала еще одним гарантом независимости и территориальной целостности России.
- Ракеты "Орешник" не являются модернизацией старых советских систем, это результат работы нынешних специалистов.
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Это прежде всего результат работы, вашей работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России, она создана на базе современных, новейших разработок.
Серийное производство
- Систему "Орешник" поставят на вооружение в ракетные войска.
- Решение по серийному производству этих вооружений принято и практически организовано.
- Массированное применение новых ракет по объектам противника будет сопоставимо с оружием стратегического назначения.
- "Орешник" не считается средством массового поражения.
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По факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения — в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие.
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Аналогов и средств противодействия нет
- Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, ее испытания продолжатся.
- В России есть несколько систем, подобных "Орешнику", сейчас они также проходят испытания.
- Не исключено, что подобные вооружения могут появиться у других стран, но у России они есть уже сейчас.
- Создателей и проектировщиков системы "Орешник" представят к госнаградам.
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Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра. Или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно.
О безопасности страны
- Российская армия каждый день накапливает наступательный потенциал.
- Решение задач в рамках СВО, как и будущее государства, зависит от солдат и офицеров.
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Очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл.
- Российские войска в зоне СВО действуют грамотно, мужественно и профессионально.