Рейтинг@Mail.ru
Путин был и остается открыт для контактов по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/putin-1985184323.html
Путин был и остается открыт для контактов по Украине, заявил Песков
Путин был и остается открыт для контактов по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
Путин был и остается открыт для контактов по Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию украинского конфликта и выходу на мирную траекторию, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:18
2024-11-22T13:18
россия
днепропетровск
ссср
владимир путин
дмитрий песков
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию украинского конфликта и выходу на мирную траекторию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается открытости к диалогу, то даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал его готовность к любым контактам и с целью деэскалации, и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию. Поэтому эта открытость президента к контактам была, есть и остается актуальной по сей день. Об этом сказал сам глава государства", - сказал Песков журналистам. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
россия
днепропетровск
ссср
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, дмитрий песков, украина, в мире
Россия, Днепропетровск, СССР, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Путин был и остается открыт для контактов по Украине, заявил Песков

Песков: Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию на Украине

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию украинского конфликта и выходу на мирную траекторию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается открытости к диалогу, то даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал его готовность к любым контактам и с целью деэскалации, и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию. Поэтому эта открытость президента к контактам была, есть и остается актуальной по сей день. Об этом сказал сам глава государства", - сказал Песков журналистам.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором
Вчера, 11:30
 
РоссияДнепропетровскСССРВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала