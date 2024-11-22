https://ria.ru/20241122/putin-1985184323.html

Путин был и остается открыт для контактов по Украине, заявил Песков

Путин был и остается открыт для контактов по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024

Путин был и остается открыт для контактов по Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию украинского конфликта и выходу на мирную траекторию, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:18

2024-11-22T13:18

2024-11-22T13:18

россия

днепропетровск

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дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был и остается открыт для контактов по урегулированию украинского конфликта и выходу на мирную траекторию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается открытости к диалогу, то даже во вчерашнем заявлении президент акцентировал его готовность к любым контактам и с целью деэскалации, и с целью избежания дальнейшей эскалации, и с целью выхода на мирную траекторию. Поэтому эта открытость президента к контактам была, есть и остается актуальной по сей день. Об этом сказал сам глава государства", - сказал Песков журналистам. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

россия

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россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, дмитрий песков, украина, в мире