https://ria.ru/20241122/putin-1985182132.html
В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером
В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером
Президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведет совещание, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:12
2024-11-22T13:12
2024-11-22T13:12
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведет совещание, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня у президента запланированы встречи, которые будут носить непубличный характер. Уже вечером, ближе к пяти-шести (часам - ред.) президент планирует провести совещание... Там будет открытая часть", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241122/putin-1985168249.html
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Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером
Песков: Путин проведет совещание в пятницу вечером