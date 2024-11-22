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В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером - РИА Новости, 22.11.2024
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13:12 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/putin-1985182132.html
В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером
В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером
Президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведет совещание, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:12
2024-11-22T13:12
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведет совещание, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня у президента запланированы встречи, которые будут носить непубличный характер. Уже вечером, ближе к пяти-шести (часам - ред.) президент планирует провести совещание... Там будет открытая часть", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента сша — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером

Песков: Путин проведет совещание в пятницу вечером

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведет совещание, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В течение дня у президента запланированы встречи, которые будут носить непубличный характер. Уже вечером, ближе к пяти-шести (часам - ред.) президент планирует провести совещание... Там будет открытая часть", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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