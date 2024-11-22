https://ria.ru/20241122/putin-1985182132.html

В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером

В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером - РИА Новости, 22.11.2024

В Кремле анонсировали совещание Путина в пятницу вечером

Президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведет совещание, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:12

2024-11-22T13:12

2024-11-22T13:12

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведет совещание, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня у президента запланированы встречи, которые будут носить непубличный характер. Уже вечером, ближе к пяти-шести (часам - ред.) президент планирует провести совещание... Там будет открытая часть", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241122/putin-1985168249.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента сша — 2024