https://ria.ru/20241122/putin-1985168249.html

Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию

Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию - РИА Новости, 22.11.2024

Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить с визитом Россию, приглашение было с... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:35

2024-11-22T12:35

2024-11-22T12:52

политика

сенегал

владимир путин

бассиру диомай фай

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить с визитом Россию, приглашение было с благодарностью принято, сообщает пресс-служба Кремля.Президенты стран обсудили ситуацию в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки из-за сохраняющейся там нестабильности."Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок", - говорится в сообщении.Путин и Бассиру Диомай Фай также обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, добавили в пресс-службе Кремля."Лидеры высказались в пользу укрепления традиционно дружественных российско-сенегальских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, в частности, путем более активного участия российского бизнеса в работе с сенегальскими партнерами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241120/putin-1984796580.html

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политика, сенегал, владимир путин, бассиру диомай фай, россия