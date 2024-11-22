https://ria.ru/20241122/putin-1985168249.html
Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию
Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию - РИА Новости, 22.11.2024
Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию
Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить с визитом Россию, приглашение было с... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:35
2024-11-22T12:35
2024-11-22T12:52
политика
сенегал
владимир путин
бассиру диомай фай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить с визитом Россию, приглашение было с благодарностью принято, сообщает пресс-служба Кремля.Президенты стран обсудили ситуацию в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки из-за сохраняющейся там нестабильности."Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок", - говорится в сообщении.Путин и Бассиру Диомай Фай также обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, добавили в пресс-службе Кремля."Лидеры высказались в пользу укрепления традиционно дружественных российско-сенегальских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, в частности, путем более активного участия российского бизнеса в работе с сенегальскими партнерами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241120/putin-1984796580.html
https://ria.ru/20241122/poruchenie-1985109751.html
сенегал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сенегал, владимир путин, бассиру диомай фай, россия
Политика, Сенегал, Владимир Путин, Бассиру Диомай Фай, Россия
Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию
Президент Сенегала принял приглашение Путина посетить Россию
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить с визитом Россию, приглашение было с благодарностью принято, сообщает
пресс-служба Кремля.
Президенты стран обсудили ситуацию в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки из-за сохраняющейся там нестабильности.
"Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок", - говорится в сообщении.
Путин и Бассиру Диомай Фай также обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, добавили в пресс-службе Кремля.
"Лидеры высказались в пользу укрепления традиционно дружественных российско-сенегальских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, в частности, путем более активного участия российского бизнеса в работе с сенегальскими партнерами", - говорится в сообщении.