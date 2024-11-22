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Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию - РИА Новости, 22.11.2024
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12:35 22.11.2024 (обновлено: 12:52 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985168249.html
Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию
Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию - РИА Новости, 22.11.2024
Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию
Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить с визитом Россию, приглашение было с... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:35
2024-11-22T12:52
политика
сенегал
владимир путин
бассиру диомай фай
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить с визитом Россию, приглашение было с благодарностью принято, сообщает пресс-служба Кремля.Президенты стран обсудили ситуацию в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки из-за сохраняющейся там нестабильности."Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок", - говорится в сообщении.Путин и Бассиру Диомай Фай также обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, добавили в пресс-службе Кремля."Лидеры высказались в пользу укрепления традиционно дружественных российско-сенегальских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, в частности, путем более активного участия российского бизнеса в работе с сенегальскими партнерами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241120/putin-1984796580.html
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политика, сенегал, владимир путин, бассиру диомай фай, россия
Политика, Сенегал, Владимир Путин, Бассиру Диомай Фай, Россия
Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию

Президент Сенегала принял приглашение Путина посетить Россию

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем и пригласил его посетить с визитом Россию, приглашение было с благодарностью принято, сообщает пресс-служба Кремля.
Президенты стран обсудили ситуацию в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки из-за сохраняющейся там нестабильности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом ЦАР
20 ноября, 12:38
"Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок", - говорится в сообщении.
Путин и Бассиру Диомай Фай также обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, добавили в пресс-службе Кремля.
"Лидеры высказались в пользу укрепления традиционно дружественных российско-сенегальских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, в частности, путем более активного участия российского бизнеса в работе с сенегальскими партнерами", - говорится в сообщении.
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ПолитикаСенегалВладимир ПутинБассиру Диомай ФайРоссия
 
 
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