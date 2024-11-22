Путин встретился с Мироновым
Путин встретился с главой фракции "Справедливая Россия" Мироновым
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов во время встречи. 22 ноября 2024
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов во время встречи. 22 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым.
Встреча состоялась в Кремле. Путин в начале беседы отметил, что они с лидером фракции встречаются регулярно.
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"Хотел бы узнать, как вы оцениваете ситуацию сейчас, что считаете наиболее важным, актуальным, и над чем фракция работает в Думе", - обратился президент к Миронову.
Ранее в ноябре глава государства провел встречи и с лидерами других фракций Госдумы. Он уже встречался с главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым.
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