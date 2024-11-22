https://ria.ru/20241122/putin-1985155735.html

Путин встретился с Мироновым

Путин встретился с Мироновым - РИА Новости, 22.11.2024

Путин встретился с Мироновым

Президент России Владимир Путин встретился с главой думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:47

2024-11-22T11:47

2024-11-22T12:46

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым.Встреча состоялась в Кремле. Путин в начале беседы отметил, что они с лидером фракции встречаются регулярно."Хотел бы узнать, как вы оцениваете ситуацию сейчас, что считаете наиболее важным, актуальным, и над чем фракция работает в Думе", - обратился президент к Миронову.Ранее в ноябре глава государства провел встречи и с лидерами других фракций Госдумы. Он уже встречался с главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым.

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, сергей миронов, владимир васильев, госдума рф, единая россия, лдпр