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Путин встретился с Мироновым - РИА Новости, 22.11.2024
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11:47 22.11.2024 (обновлено: 12:46 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985155735.html
Путин встретился с Мироновым
Путин встретился с Мироновым - РИА Новости, 22.11.2024
Путин встретился с Мироновым
Президент России Владимир Путин встретился с главой думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:47
2024-11-22T12:46
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым.Встреча состоялась в Кремле. Путин в начале беседы отметил, что они с лидером фракции встречаются регулярно."Хотел бы узнать, как вы оцениваете ситуацию сейчас, что считаете наиболее важным, актуальным, и над чем фракция работает в Думе", - обратился президент к Миронову.Ранее в ноябре глава государства провел встречи и с лидерами других фракций Госдумы. Он уже встречался с главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым.
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политика, россия, владимир путин, сергей миронов, владимир васильев, госдума рф, единая россия, лдпр
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов, Владимир Васильев, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР
Путин встретился с Мироновым

Путин встретился с главой фракции "Справедливая Россия" Мироновым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов во время встречи. 22 ноября 2024
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов во время встречи. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов во время встречи. 22 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым.
Встреча состоялась в Кремле. Путин в начале беседы отметил, что они с лидером фракции встречаются регулярно.
«
"Хотел бы узнать, как вы оцениваете ситуацию сейчас, что считаете наиболее важным, актуальным, и над чем фракция работает в Думе", - обратился президент к Миронову.
Ранее в ноябре глава государства провел встречи и с лидерами других фракций Госдумы. Он уже встречался с главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым.
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