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Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором - РИА Новости, 22.11.2024
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11:30 22.11.2024 (обновлено: 12:14 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором
Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором - РИА Новости, 22.11.2024
Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором
Вчерашнее заявление президента России по ракетам средней дальности трудно расценить иначе, как шах и мат. Запад, а точнее англосаксы, буквально напросились на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:30
2024-11-22T12:14
аналитика
владимир путин
россия
сша
москва
сергей караганов
ангела меркель
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985151199_0:14:1792:1022_1920x0_80_0_0_5d38b1f3666c144911ca333d3b2daca3.jpg
Вчерашнее заявление президента России по ракетам средней дальности трудно расценить иначе, как шах и мат. Запад, а точнее англосаксы, буквально напросились на это, полагая, что ставят Кремль, а заодно и администрацию Трампа, в безвыходное положение, разрешив Киеву наносить удары своими ракетами ограниченной дальности по российской территории в пределах ее старых границ. Однако получилось "как всегда" в украинском конфликте, который превратился в "карманную", или "кабинетную", третью мировую.Сергей Караганов совершенно прав, говоря о том, что Вашингтон и Запад в целом сами поставили в глобальную повестку дня вопрос о предотвращении третьей мировой. Но логика жизни подсказывает, что это возможно на путях ее разыгрывания в полувиртуальном, ограниченном формате, где Украина служит симулякром и от имени исторического Запада потерпит поражение от исторической России в его гибридной или прокси-войне. Войне киевского режима по доверенности, выданной Западом.Что же реально происходит в этом конфликте, который, похоже, подводит черту под многовековым противостоянием России и Запада?Для начала — Запад, провоцируя украинский кризис, полагал, что заманивает Россию в ловушку блицкрига. Но вместо этого сам оказался в ловушке затяжного конфликта, к которому не был и не будет в обозримой перспективе готов — ни материально, ни политически, ни ментально-психологически. Понятно, что вследствие этого грубого, если не сказать глупого, просчета сыплются западные правительства: администрация демократов в США, коалиционный кабинет Шольца в ФРГ, а Франции пока приходится обходиться правительством меньшинства.Дальше — больше. То же теперь получается в ракетном гамбите. На западную шпажонку Кремль отвечает ударом кувалды по голове, кувалды, подкрепленной модифицированной ядерной доктриной. При этом реализуется отложенный во времени эффект бездумного курса США и НАТО на развал всей системы контроля над вооружениями, будь то обычные (отказ от ратификации модернизированного ДОВСЕ) или ядерные (договоры по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности).Более того, вскрывается, причем в крайне зрелищном формате (мировую "сцену" нам обеспечили сами западные столицы), что Запад вообще не готов тягаться с Россией на поле силовой политики. Один из гениальных основоположников постмодернизма Жан Бодрийяр еще на рубеже 80-90-х годов предсказывал, что в тени ядерного противостояния может быть воссоздано "человеческое пространство войны", а гонка вооружений приобретет характер "технологического маньеризма", а не тупого накопления устаревших систем.Россия, в отличие от Запада, оказалась в обоих этих трендах. И, как сейчас очевидно, изыск и элегантность наших вооружений проецируются на политическую стратегию и тактику реализации наших соответствующих преимуществ. В равной мере изощренно унизительно отказаться от дальнейших ударов по нашей территории или столкнуться (первыми на очереди, понятно, будут англичане) с объявлением Москвы о нанесении удара "экспериментальными" гиперзвуковыми ракетами по тем или иным военным объектам с призывом к гражданским "очистить помещение".И все это в духе полной открытости, свойственной нашей дипломатии, и без всякого объявления войны. И, возможно, в порядке ответа Ангеле Меркель (в ее выходящей 28 ноября книге) на то, откуда у Владимира Путина была поразившая ее "уверенность в собственной правоте", когда он произносил свою знаменитую речь в Мюнхене в феврале 2007 года. А вот оттуда! "Жить дружно" Запад не пожелал ни тогда, ни в декабре 2021 года, когда Москва ему это предлагала накануне СВО.Запад, и прежде всего США, находятся в стратегическом упадке: они, а не Россия терпят стратегическое поражение. И никакое "стратегирование", а именно сочинение разного рода "больших стратегий", подгоняющих реальность под искомый результат, не может изменить данную ситуацию. Об этом убедительно писали на страницах "Форин Афферс" Эдельштейн и Кребс еще в конце 2015 года.Вопрос о стратегиях не нов. Им задавался и Бодрийяр, вводя термин "фатальных стратегий", противостоящих "банальным". И с этих позиций все, что делает Запад, банально, а Россия, как в 1812 году и в Великую Отечественную, отвечает фатальной стратегией, выражающей ее судьбу и миссию в истории. Она принимает навязываемые ей правила игры и оборачивает их против оппонентов, удваивая ставки. Так произошло и с ракетами — не мы разыграли этот "дебют".Запад переживает "веймарский момент", и ему приходится выбирать между фашизмом и откатом к послевоенной нормальности по итогам печального опыта глобализма последних 40 лет. Как писал на эту тему политический редактор германской "Цайт" Йохен Биттнер (немцам виднее!) для тогдашней "Интернешнл Геральд Трибюн" в июне 2016 года, "либеральная демократия зашла слишком далеко и превратилась в идеологию элит за счет всех остальных". Спрашивается, при чем тут Россия и Кремль. Просто инстинкт западных элит подсказывает, что война все спишет. Но конкретно и с этой войной не особенно получается.Россия не затевала нынешний конфликт. Но раз он развязан, готова к нему. Готов ли к нему Запад — вот вопрос, на который там должны дать ответ. И задает его не только Москва, а и их собственный электорат, и весь остальной, незападный мир. Или "есть вещи поважнее, чем мир" (по Рейгану)?Если это проблема "голой воли к могуществу" западных элит, чуждых справедливости и истины, уж не говоря об отсутствии ресурсов для проведения ими "политики с позиции силы", то уместно сформулировать иначе, обращаясь к "Деяниям апостолов": "Ибо если это предприятие и это дело — от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его" (5:38,39).
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html
https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html
https://ria.ru/20241122/telegraph-1985147130.html
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Александр Яковенко
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60
Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
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аналитика, владимир путин, россия, сша, москва, сергей караганов, ангела меркель, нато
Аналитика, Владимир Путин, Россия, США, Москва, Сергей Караганов, Ангела Меркель, НАТО

Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Александр Яковенко
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Вчерашнее заявление президента России по ракетам средней дальности трудно расценить иначе, как шах и мат. Запад, а точнее англосаксы, буквально напросились на это, полагая, что ставят Кремль, а заодно и администрацию Трампа, в безвыходное положение, разрешив Киеву наносить удары своими ракетами ограниченной дальности по российской территории в пределах ее старых границ. Однако получилось "как всегда" в украинском конфликте, который превратился в "карманную", или "кабинетную", третью мировую.
Сергей Караганов совершенно прав, говоря о том, что Вашингтон и Запад в целом сами поставили в глобальную повестку дня вопрос о предотвращении третьей мировой. Но логика жизни подсказывает, что это возможно на путях ее разыгрывания в полувиртуальном, ограниченном формате, где Украина служит симулякром и от имени исторического Запада потерпит поражение от исторической России в его гибридной или прокси-войне. Войне киевского режима по доверенности, выданной Западом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет
Вчера, 00:53
Что же реально происходит в этом конфликте, который, похоже, подводит черту под многовековым противостоянием России и Запада?
Для начала — Запад, провоцируя украинский кризис, полагал, что заманивает Россию в ловушку блицкрига. Но вместо этого сам оказался в ловушке затяжного конфликта, к которому не был и не будет в обозримой перспективе готов — ни материально, ни политически, ни ментально-психологически. Понятно, что вследствие этого грубого, если не сказать глупого, просчета сыплются западные правительства: администрация демократов в США, коалиционный кабинет Шольца в ФРГ, а Франции пока приходится обходиться правительством меньшинства.
Дальше — больше. То же теперь получается в ракетном гамбите. На западную шпажонку Кремль отвечает ударом кувалды по голове, кувалды, подкрепленной модифицированной ядерной доктриной. При этом реализуется отложенный во времени эффект бездумного курса США и НАТО на развал всей системы контроля над вооружениями, будь то обычные (отказ от ратификации модернизированного ДОВСЕ) или ядерные (договоры по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности).
Более того, вскрывается, причем в крайне зрелищном формате (мировую "сцену" нам обеспечили сами западные столицы), что Запад вообще не готов тягаться с Россией на поле силовой политики. Один из гениальных основоположников постмодернизма Жан Бодрийяр еще на рубеже 80-90-х годов предсказывал, что в тени ядерного противостояния может быть воссоздано "человеческое пространство войны", а гонка вооружений приобретет характер "технологического маньеризма", а не тупого накопления устаревших систем.
Россия, в отличие от Запада, оказалась в обоих этих трендах. И, как сейчас очевидно, изыск и элегантность наших вооружений проецируются на политическую стратегию и тактику реализации наших соответствующих преимуществ. В равной мере изощренно унизительно отказаться от дальнейших ударов по нашей территории или столкнуться (первыми на очереди, понятно, будут англичане) с объявлением Москвы о нанесении удара "экспериментальными" гиперзвуковыми ракетами по тем или иным военным объектам с призывом к гражданским "очистить помещение".
Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Европе поняли, что находятся в зоне поражения "Орешником", пишет Guardian
21 ноября, 23:31
И все это в духе полной открытости, свойственной нашей дипломатии, и без всякого объявления войны. И, возможно, в порядке ответа Ангеле Меркель (в ее выходящей 28 ноября книге) на то, откуда у Владимира Путина была поразившая ее "уверенность в собственной правоте", когда он произносил свою знаменитую речь в Мюнхене в феврале 2007 года. А вот оттуда! "Жить дружно" Запад не пожелал ни тогда, ни в декабре 2021 года, когда Москва ему это предлагала накануне СВО.
Запад, и прежде всего США, находятся в стратегическом упадке: они, а не Россия терпят стратегическое поражение. И никакое "стратегирование", а именно сочинение разного рода "больших стратегий", подгоняющих реальность под искомый результат, не может изменить данную ситуацию. Об этом убедительно писали на страницах "Форин Афферс" Эдельштейн и Кребс еще в конце 2015 года.
Вопрос о стратегиях не нов. Им задавался и Бодрийяр, вводя термин "фатальных стратегий", противостоящих "банальным". И с этих позиций все, что делает Запад, банально, а Россия, как в 1812 году и в Великую Отечественную, отвечает фатальной стратегией, выражающей ее судьбу и миссию в истории. Она принимает навязываемые ей правила игры и оборачивает их против оппонентов, удваивая ставки. Так произошло и с ракетами — не мы разыграли этот "дебют".
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин
21 ноября, 21:32
Запад переживает "веймарский момент", и ему приходится выбирать между фашизмом и откатом к послевоенной нормальности по итогам печального опыта глобализма последних 40 лет. Как писал на эту тему политический редактор германской "Цайт" Йохен Биттнер (немцам виднее!) для тогдашней "Интернешнл Геральд Трибюн" в июне 2016 года, "либеральная демократия зашла слишком далеко и превратилась в идеологию элит за счет всех остальных". Спрашивается, при чем тут Россия и Кремль. Просто инстинкт западных элит подсказывает, что война все спишет. Но конкретно и с этой войной не особенно получается.
Россия не затевала нынешний конфликт. Но раз он развязан, готова к нему. Готов ли к нему Запад — вот вопрос, на который там должны дать ответ. И задает его не только Москва, а и их собственный электорат, и весь остальной, незападный мир. Или "есть вещи поважнее, чем мир" (по Рейгану)?
Если это проблема "голой воли к могуществу" западных элит, чуждых справедливости и истины, уж не говоря об отсутствии ресурсов для проведения ими "политики с позиции силы", то уместно сформулировать иначе, обращаясь к "Деяниям апостолов": "Ибо если это предприятие и это дело — от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его" (5:38,39).
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
СМИ рассказали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине
Вчера, 11:09
 
АналитикаВладимир ПутинРоссияСШАМоскваСергей КарагановАнгела МеркельНАТО
 
 
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