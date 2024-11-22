https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором
Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором - РИА Новости, 22.11.2024
Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором
Вчерашнее заявление президента России по ракетам средней дальности трудно расценить иначе, как шах и мат. Запад, а точнее англосаксы, буквально напросились на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:30
2024-11-22T11:30
2024-11-22T12:14
аналитика
владимир путин
россия
сша
москва
сергей караганов
ангела меркель
нато
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Вчерашнее заявление президента России по ракетам средней дальности трудно расценить иначе, как шах и мат. Запад, а точнее англосаксы, буквально напросились на это, полагая, что ставят Кремль, а заодно и администрацию Трампа, в безвыходное положение, разрешив Киеву наносить удары своими ракетами ограниченной дальности по российской территории в пределах ее старых границ. Однако получилось "как всегда" в украинском конфликте, который превратился в "карманную", или "кабинетную", третью мировую.Сергей Караганов совершенно прав, говоря о том, что Вашингтон и Запад в целом сами поставили в глобальную повестку дня вопрос о предотвращении третьей мировой. Но логика жизни подсказывает, что это возможно на путях ее разыгрывания в полувиртуальном, ограниченном формате, где Украина служит симулякром и от имени исторического Запада потерпит поражение от исторической России в его гибридной или прокси-войне. Войне киевского режима по доверенности, выданной Западом.Что же реально происходит в этом конфликте, который, похоже, подводит черту под многовековым противостоянием России и Запада?Для начала — Запад, провоцируя украинский кризис, полагал, что заманивает Россию в ловушку блицкрига. Но вместо этого сам оказался в ловушке затяжного конфликта, к которому не был и не будет в обозримой перспективе готов — ни материально, ни политически, ни ментально-психологически. Понятно, что вследствие этого грубого, если не сказать глупого, просчета сыплются западные правительства: администрация демократов в США, коалиционный кабинет Шольца в ФРГ, а Франции пока приходится обходиться правительством меньшинства.Дальше — больше. То же теперь получается в ракетном гамбите. На западную шпажонку Кремль отвечает ударом кувалды по голове, кувалды, подкрепленной модифицированной ядерной доктриной. При этом реализуется отложенный во времени эффект бездумного курса США и НАТО на развал всей системы контроля над вооружениями, будь то обычные (отказ от ратификации модернизированного ДОВСЕ) или ядерные (договоры по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности).Более того, вскрывается, причем в крайне зрелищном формате (мировую "сцену" нам обеспечили сами западные столицы), что Запад вообще не готов тягаться с Россией на поле силовой политики. Один из гениальных основоположников постмодернизма Жан Бодрийяр еще на рубеже 80-90-х годов предсказывал, что в тени ядерного противостояния может быть воссоздано "человеческое пространство войны", а гонка вооружений приобретет характер "технологического маньеризма", а не тупого накопления устаревших систем.Россия, в отличие от Запада, оказалась в обоих этих трендах. И, как сейчас очевидно, изыск и элегантность наших вооружений проецируются на политическую стратегию и тактику реализации наших соответствующих преимуществ. В равной мере изощренно унизительно отказаться от дальнейших ударов по нашей территории или столкнуться (первыми на очереди, понятно, будут англичане) с объявлением Москвы о нанесении удара "экспериментальными" гиперзвуковыми ракетами по тем или иным военным объектам с призывом к гражданским "очистить помещение".И все это в духе полной открытости, свойственной нашей дипломатии, и без всякого объявления войны. И, возможно, в порядке ответа Ангеле Меркель (в ее выходящей 28 ноября книге) на то, откуда у Владимира Путина была поразившая ее "уверенность в собственной правоте", когда он произносил свою знаменитую речь в Мюнхене в феврале 2007 года. А вот оттуда! "Жить дружно" Запад не пожелал ни тогда, ни в декабре 2021 года, когда Москва ему это предлагала накануне СВО.Запад, и прежде всего США, находятся в стратегическом упадке: они, а не Россия терпят стратегическое поражение. И никакое "стратегирование", а именно сочинение разного рода "больших стратегий", подгоняющих реальность под искомый результат, не может изменить данную ситуацию. Об этом убедительно писали на страницах "Форин Афферс" Эдельштейн и Кребс еще в конце 2015 года.Вопрос о стратегиях не нов. Им задавался и Бодрийяр, вводя термин "фатальных стратегий", противостоящих "банальным". И с этих позиций все, что делает Запад, банально, а Россия, как в 1812 году и в Великую Отечественную, отвечает фатальной стратегией, выражающей ее судьбу и миссию в истории. Она принимает навязываемые ей правила игры и оборачивает их против оппонентов, удваивая ставки. Так произошло и с ракетами — не мы разыграли этот "дебют".Запад переживает "веймарский момент", и ему приходится выбирать между фашизмом и откатом к послевоенной нормальности по итогам печального опыта глобализма последних 40 лет. Как писал на эту тему политический редактор германской "Цайт" Йохен Биттнер (немцам виднее!) для тогдашней "Интернешнл Геральд Трибюн" в июне 2016 года, "либеральная демократия зашла слишком далеко и превратилась в идеологию элит за счет всех остальных". Спрашивается, при чем тут Россия и Кремль. Просто инстинкт западных элит подсказывает, что война все спишет. Но конкретно и с этой войной не особенно получается.Россия не затевала нынешний конфликт. Но раз он развязан, готова к нему. Готов ли к нему Запад — вот вопрос, на который там должны дать ответ. И задает его не только Москва, а и их собственный электорат, и весь остальной, незападный мир. Или "есть вещи поважнее, чем мир" (по Рейгану)?Если это проблема "голой воли к могуществу" западных элит, чуждых справедливости и истины, уж не говоря об отсутствии ресурсов для проведения ими "политики с позиции силы", то уместно сформулировать иначе, обращаясь к "Деяниям апостолов": "Ибо если это предприятие и это дело — от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его" (5:38,39).
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html
https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html
https://ria.ru/20241122/telegraph-1985147130.html
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Александр Яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985151199_211:0:1576:1024_1920x0_80_0_0_3e9913cea1bd894d32c3ac0ac0a0a9e5.jpg
Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-22T11:30
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Александр Яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg
аналитика, владимир путин, россия, сша, москва, сергей караганов, ангела меркель, нато
Аналитика, Владимир Путин, Россия, США, Москва, Сергей Караганов, Ангела Меркель, НАТО
Вчерашнее заявление президента России по ракетам средней дальности трудно расценить иначе, как шах и мат. Запад, а точнее англосаксы, буквально напросились на это, полагая, что ставят Кремль, а заодно и администрацию Трампа, в безвыходное положение, разрешив Киеву наносить удары своими ракетами ограниченной дальности по российской территории в пределах ее старых границ. Однако получилось "как всегда" в украинском конфликте, который превратился в "карманную", или "кабинетную", третью мировую.
Сергей Караганов совершенно прав, говоря о том, что Вашингтон и Запад в целом сами поставили в глобальную повестку дня вопрос о предотвращении третьей мировой. Но логика жизни подсказывает, что это возможно на путях ее разыгрывания в полувиртуальном, ограниченном формате, где Украина служит симулякром и от имени исторического Запада потерпит поражение от исторической России в его гибридной или прокси-войне. Войне киевского режима по доверенности, выданной Западом.
Что же реально происходит в этом конфликте, который, похоже, подводит черту под многовековым противостоянием России и Запада?
Для начала — Запад, провоцируя украинский кризис, полагал, что заманивает Россию в ловушку блицкрига. Но вместо этого сам оказался в ловушке затяжного конфликта, к которому не был и не будет в обозримой перспективе готов — ни материально, ни политически, ни ментально-психологически. Понятно, что вследствие этого грубого, если не сказать глупого, просчета сыплются западные правительства: администрация демократов в США, коалиционный кабинет Шольца в ФРГ, а Франции пока приходится обходиться правительством меньшинства.
Дальше — больше. То же теперь получается в ракетном гамбите. На западную шпажонку Кремль отвечает ударом кувалды по голове, кувалды, подкрепленной модифицированной ядерной доктриной. При этом реализуется отложенный во времени эффект бездумного курса США и НАТО на развал всей системы контроля над вооружениями, будь то обычные (отказ от ратификации модернизированного ДОВСЕ) или ядерные (договоры по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности).
Более того, вскрывается, причем в крайне зрелищном формате (мировую "сцену" нам обеспечили сами западные столицы), что Запад вообще не готов тягаться с Россией на поле силовой политики. Один из гениальных основоположников постмодернизма Жан Бодрийяр еще на рубеже 80-90-х годов предсказывал, что в тени ядерного противостояния может быть воссоздано "человеческое пространство войны", а гонка вооружений приобретет характер "технологического маньеризма", а не тупого накопления устаревших систем.
Россия, в отличие от Запада, оказалась в обоих этих трендах. И, как сейчас очевидно, изыск и элегантность наших вооружений проецируются на политическую стратегию и тактику реализации наших соответствующих преимуществ. В равной мере изощренно унизительно отказаться от дальнейших ударов по нашей территории или столкнуться (первыми на очереди, понятно, будут англичане) с объявлением Москвы о нанесении удара "экспериментальными" гиперзвуковыми ракетами по тем или иным военным объектам с призывом к гражданским "очистить помещение".
И все это в духе полной открытости, свойственной нашей дипломатии, и без всякого объявления войны. И, возможно, в порядке ответа Ангеле Меркель (в ее выходящей 28 ноября книге) на то, откуда у Владимира Путина была поразившая ее "уверенность в собственной правоте", когда он произносил свою знаменитую речь в Мюнхене в феврале 2007 года. А вот оттуда! "Жить дружно" Запад не пожелал ни тогда, ни в декабре 2021 года, когда Москва ему это предлагала накануне СВО.
Запад, и прежде всего США, находятся в стратегическом упадке: они, а не Россия терпят стратегическое поражение. И никакое "стратегирование", а именно сочинение разного рода "больших стратегий", подгоняющих реальность под искомый результат, не может изменить данную ситуацию. Об этом убедительно писали на страницах "Форин Афферс" Эдельштейн и Кребс еще в конце 2015 года.
Вопрос о стратегиях не нов. Им задавался и Бодрийяр, вводя термин "фатальных стратегий", противостоящих "банальным". И с этих позиций все, что делает Запад, банально, а Россия, как в 1812 году и в Великую Отечественную, отвечает фатальной стратегией, выражающей ее судьбу и миссию в истории. Она принимает навязываемые ей правила игры и оборачивает их против оппонентов, удваивая ставки. Так произошло и с ракетами — не мы разыграли этот "дебют".
Запад переживает "веймарский момент", и ему приходится выбирать между фашизмом и откатом к послевоенной нормальности по итогам печального опыта глобализма последних 40 лет. Как писал на эту тему политический редактор германской "Цайт" Йохен Биттнер (немцам виднее!) для тогдашней "Интернешнл Геральд Трибюн" в июне 2016 года, "либеральная демократия зашла слишком далеко и превратилась в идеологию элит за счет всех остальных". Спрашивается, при чем тут Россия и Кремль. Просто инстинкт западных элит подсказывает, что война все спишет. Но конкретно и с этой войной не особенно получается.
Россия не затевала нынешний конфликт. Но раз он развязан, готова к нему. Готов ли к нему Запад — вот вопрос, на который там должны дать ответ. И задает его не только Москва, а и их собственный электорат, и весь остальной, незападный мир. Или "есть вещи поважнее, чем мир" (по Рейгану)?
Если это проблема "голой воли к могуществу" западных элит, чуждых справедливости и истины, уж не говоря об отсутствии ресурсов для проведения ими "политики с позиции силы", то уместно сформулировать иначе, обращаясь к "Деяниям апостолов": "Ибо если это предприятие и это дело — от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его" (5:38,39).