https://ria.ru/20241122/putin-1985140381.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 22.11.2024

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян (78,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,5% опрошенных одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:35

2024-11-22T10:35

2024-11-22T20:51

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Большинство россиян (78,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,5% опрошенных одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,8% россиян, недоверие выразили 17,1% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,4% россиян, не доверяют 19,5%. Как следует из данных ВЦИОМ, 75,5% участников опроса одобряют работу президента. В то же время деятельность Путина не одобряют 15,4% россиян. Работу председателя правительства России одобряют 52% жителей страны, неодобрение высказали 10,8%. Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36,2% респондентов назвали "Единую Россию", 9,7% — КПРФ, 10,4% — ЛДПР, 6,3% — партию "Новые люди", 3,9% — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Кроме того, 11,1% респондентов указали непарламентские партии, при этом 11,9% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 11 по 16 ноября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), один процент.

https://ria.ru/20241122/rogov-1985109610.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия