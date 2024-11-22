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Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 22.11.2024 (обновлено: 20:57 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin--1985283286.html
Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение
Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение - РИА Новости, 22.11.2024
Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев предложил президенту РФ Владимиру Путину принять ракетный комплекс "Орешник" на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:48
2024-11-22T20:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей каракаев
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев предложил президенту РФ Владимиру Путину принять ракетный комплекс "Орешник" на вооружение. "С учётом положительного результата проведённого пуска, полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее использование с наращиванием характеристик и совершенствования навыков личного состава по его эксплуатации и применении", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ. "Так и сделаем", - ответил Путин.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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безопасность, россия, сергей каракаев, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Каракаев, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение

Путин поддержал предложение главкома РВСН о принятии "Орешника" на вооружение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. 22 ноября 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. 22 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев предложил президенту РФ Владимиру Путину принять ракетный комплекс "Орешник" на вооружение.
"С учётом положительного результата проведённого пуска, полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее использование с наращиванием характеристик и совершенствования навыков личного состава по его эксплуатации и применении", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ.
"Так и сделаем", - ответил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
Вчера, 14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей КаракаевВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначенияПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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