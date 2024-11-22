https://ria.ru/20241122/putin--1985283286.html

Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение

Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение - РИА Новости, 22.11.2024

Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев предложил президенту РФ Владимиру Путину принять ракетный комплекс "Орешник" на... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:48

2024-11-22T20:48

2024-11-22T20:57

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей каракаев

владимир путин

ракетные войска стратегического назначения

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985284173_0:465:2814:2048_1920x0_80_0_0_9695c1dca14b5f66b9557fe7fae8dac2.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев предложил президенту РФ Владимиру Путину принять ракетный комплекс "Орешник" на вооружение. "С учётом положительного результата проведённого пуска, полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее использование с наращиванием характеристик и совершенствования навыков личного состава по его эксплуатации и применении", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ. "Так и сделаем", - ответил Путин.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей каракаев, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"