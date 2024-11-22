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Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение
Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение - РИА Новости, 22.11.2024
Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев предложил президенту РФ Владимиру Путину принять ракетный комплекс "Орешник" на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:48
2024-11-22T20:48
2024-11-22T20:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей каракаев
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев предложил президенту РФ Владимиру Путину принять ракетный комплекс "Орешник" на вооружение. "С учётом положительного результата проведённого пуска, полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее использование с наращиванием характеристик и совершенствования навыков личного состава по его эксплуатации и применении", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ. "Так и сделаем", - ответил Путин.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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Путин поддержал предложение о принятии "Орешника" на вооружение
Путин поддержал предложение главкома РВСН о принятии "Орешника" на вооружение