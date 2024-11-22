https://ria.ru/20241122/putin--1985271016.html
Путин похвалил ВС России за грамотную и профессиональную работу
Путин похвалил ВС России за грамотную и профессиональную работу - РИА Новости, 22.11.2024
Путин похвалил ВС России за грамотную и профессиональную работу
Вооруженные силы России действуют грамотно, мужественно и профессионально, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:46
2024-11-22T19:46
2024-11-22T20:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России действуют грамотно, мужественно и профессионально, заявил президент России Владимир Путин."Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня, с каждым днём накапливают боевой опыт и взращивают наступательный потенциал", - сказал Путин во время совещания.Российский лидер в пятницу вечером собрал совещание и поздравил руководство Минобороны и представителей ОПК с успешным испытанием системы "Орешник".
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник", Владимир Путин, Россия
Путин похвалил ВС России за грамотную и профессиональную работу
Путин похвалил ВС РФ за грамотную, профессиональную и мужественную работу