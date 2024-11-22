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Путин похвалил ВС России за грамотную и профессиональную работу - РИА Новости, 22.11.2024
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19:46 22.11.2024 (обновлено: 20:16 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/putin--1985271016.html
Путин похвалил ВС России за грамотную и профессиональную работу
Путин похвалил ВС России за грамотную и профессиональную работу - РИА Новости, 22.11.2024
Путин похвалил ВС России за грамотную и профессиональную работу
Вооруженные силы России действуют грамотно, мужественно и профессионально, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:46
2024-11-22T20:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России действуют грамотно, мужественно и профессионально, заявил президент России Владимир Путин."Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня, с каждым днём накапливают боевой опыт и взращивают наступательный потенциал", - сказал Путин во время совещания.Российский лидер в пятницу вечером собрал совещание и поздравил руководство Минобороны и представителей ОПК с успешным испытанием системы "Орешник".
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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вооруженные силы рф, безопасность, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник", Владимир Путин, Россия
Путин похвалил ВС России за грамотную и профессиональную работу

Путин похвалил ВС РФ за грамотную, профессиональную и мужественную работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России действуют грамотно, мужественно и профессионально, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня, с каждым днём накапливают боевой опыт и взращивают наступательный потенциал", - сказал Путин во время совещания.
Российский лидер в пятницу вечером собрал совещание и поздравил руководство Минобороны и представителей ОПК с успешным испытанием системы "Орешник".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"Владимир ПутинРоссия
 
 
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