https://ria.ru/20241122/putin--1985269160.html

Путин собрал совещание с руководством Минобороны

Путин собрал совещание с руководством Минобороны - РИА Новости, 23.11.2024

Путин собрал совещание с руководством Минобороны

Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-22T19:38

2024-11-22T19:38

2024-11-23T00:22

владимир путин

россия

безопасность

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.Совещание с участием главы российского государства проходит очно в Кремле.На совещании присутствовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, первый заместитель председателя коллегии ВПК Василий Тонкошкуров и помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

https://ria.ru/20241122/putin-1985269534.html

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владимир путин, россия, безопасность, первый запуск ракеты "орешник"