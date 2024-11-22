https://ria.ru/20241122/putin--1985269160.html
Путин собрал совещание с руководством Минобороны
Путин собрал совещание с руководством Минобороны - РИА Новости, 23.11.2024
Путин собрал совещание с руководством Минобороны
Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-22T19:38
2024-11-22T19:38
2024-11-23T00:22
владимир путин
россия
безопасность
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.Совещание с участием главы российского государства проходит очно в Кремле.На совещании присутствовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, первый заместитель председателя коллегии ВПК Василий Тонкошкуров и помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
https://ria.ru/20241122/putin-1985269534.html
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владимир путин, россия, безопасность, первый запуск ракеты "орешник"
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин собрал совещание с руководством Минобороны
Путин провел встречу с руководством Минобороны и сотрудниками ОПК по "Орешнику"