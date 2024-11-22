https://ria.ru/20241122/pushilin-1985293187.html

Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера

Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера - РИА Новости, 22.11.2024

Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера

Глава ДНР Денис Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера Николая Ковалева. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:22

2024-11-22T22:22

2024-11-22T22:22

общество

донецкая народная республика

курская область

денис пушилин

общероссийский народный фронт

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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 22 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера Николая Ковалева. Церемония состоялась в ходе награждения активистов Народного фронта. "Ребята, которые отдали свою жизнь, оказалось, что для многих это было далеко, но нет. Ребята, как и многие из вас, находятся в центре событий. Как показала практика, риск сопровождает вашу работу каждый день, а ребят мы будем помнить, мы увековечим их память и, конечно, сделаем все возможное, чтобы следующее поколение, наши молодые ребята равнялись на то, как нужно поступать", - сказал Пушилин. Посмертный нагрудный знак "Все для победы" глава ДНР вручил вдове погибшего волонтера. "Это парень, который был медиком в группах волонтёров. Он обучился тактической медицине и брал на себя непростую такую задачу. Николай проделал большой путь, он всегда развивался, хоть и вырос на улице в тяжелых условиях, но преодолел все и сделал такой большой подвиг для всей Российской Федерации. Денис Пушилин лично вручил вдове Николая нагрудный знак. Также ранее эту награду еще при жизни получил Давид Соколов, который также погиб, но сегодня его награда получила статус "посмертно", - рассказал РИА Новости руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ ДНР Сергей Самохин. В августе в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады был тогда ранен. У погибшего Николая Ковалева остались жена и маленькая дочка.

https://ria.ru/20240816/volonter-1966661509.html

https://ria.ru/20240521/orden-1947525420.html

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курская область

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Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, курская область, денис пушилин, общероссийский народный фронт