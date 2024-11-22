Рейтинг@Mail.ru
Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/pushilin-1985293187.html
Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера
Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера - РИА Новости, 22.11.2024
Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера
Глава ДНР Денис Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера Николая Ковалева. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:22
2024-11-22T22:22
общество
донецкая народная республика
курская область
денис пушилин
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8a1a1e016c360a25a5f06f14060fb66.jpg
ХАРЦЫЗСК (ДНР), 22 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера Николая Ковалева. Церемония состоялась в ходе награждения активистов Народного фронта. "Ребята, которые отдали свою жизнь, оказалось, что для многих это было далеко, но нет. Ребята, как и многие из вас, находятся в центре событий. Как показала практика, риск сопровождает вашу работу каждый день, а ребят мы будем помнить, мы увековечим их память и, конечно, сделаем все возможное, чтобы следующее поколение, наши молодые ребята равнялись на то, как нужно поступать", - сказал Пушилин. Посмертный нагрудный знак "Все для победы" глава ДНР вручил вдове погибшего волонтера. "Это парень, который был медиком в группах волонтёров. Он обучился тактической медицине и брал на себя непростую такую задачу. Николай проделал большой путь, он всегда развивался, хоть и вырос на улице в тяжелых условиях, но преодолел все и сделал такой большой подвиг для всей Российской Федерации. Денис Пушилин лично вручил вдове Николая нагрудный знак. Также ранее эту награду еще при жизни получил Давид Соколов, который также погиб, но сегодня его награда получила статус "посмертно", - рассказал РИА Новости руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ ДНР Сергей Самохин. В августе в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады был тогда ранен. У погибшего Николая Ковалева остались жена и маленькая дочка.
https://ria.ru/20240816/volonter-1966661509.html
https://ria.ru/20240521/orden-1947525420.html
донецкая народная республика
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c7619d26a210f2e89c02c6966b7cb1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, курская область, денис пушилин, общероссийский народный фронт
Общество, Донецкая Народная Республика, Курская область, Денис Пушилин, Общероссийский народный фронт
Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера

Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера Ковалева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАРЦЫЗСК (ДНР), 22 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно наградил погибшего в Курской области волонтера Николая Ковалева.
Церемония состоялась в ходе награждения активистов Народного фронта.
Координатор Народного фронта Давид Соколов, погибший в Курской области при эвакуации - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Волонтер перед гибелью дал интервью РИА Новости
16 августа, 17:55
"Ребята, которые отдали свою жизнь, оказалось, что для многих это было далеко, но нет. Ребята, как и многие из вас, находятся в центре событий. Как показала практика, риск сопровождает вашу работу каждый день, а ребят мы будем помнить, мы увековечим их память и, конечно, сделаем все возможное, чтобы следующее поколение, наши молодые ребята равнялись на то, как нужно поступать", - сказал Пушилин.
Посмертный нагрудный знак "Все для победы" глава ДНР вручил вдове погибшего волонтера.
«
"Это парень, который был медиком в группах волонтёров. Он обучился тактической медицине и брал на себя непростую такую задачу. Николай проделал большой путь, он всегда развивался, хоть и вырос на улице в тяжелых условиях, но преодолел все и сделал такой большой подвиг для всей Российской Федерации. Денис Пушилин лично вручил вдове Николая нагрудный знак. Также ранее эту награду еще при жизни получил Давид Соколов, который также погиб, но сегодня его награда получила статус "посмертно", - рассказал РИА Новости руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ ДНР Сергей Самохин.
В августе в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады был тогда ранен. У погибшего Николая Ковалева остались жена и маленькая дочка.
Водитель скорой помощи Алексей Сук, погибший во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи в Донецке
21 мая, 20:32
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаКурская областьДенис ПушилинОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала