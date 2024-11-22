https://ria.ru/20241122/pushilin-1985230037.html
Пушилин оценил уровень разрушений в освобожденной Кураховке
Пушилин оценил уровень разрушений в освобожденной Кураховке - РИА Новости, 22.11.2024
Пушилин оценил уровень разрушений в освобожденной Кураховке
Уровень разрушений в освобожденной Кураховке в ДНР не критический, местные жители будут обеспечены всем необходимым для жизни, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:12
2024-11-22T16:12
2024-11-22T16:12
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Уровень разрушений в освобожденной Кураховке в ДНР не критический, местные жители будут обеспечены всем необходимым для жизни, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в пятницу посетил поселок Кураховка, расположенный рядом с городом Курахово. "Посетил освобожденную Кураховку, от нее по прямой порядка семи километров до Курахово, за него еще идут бои. Из Кураховки чаще всего били по Петровскому району Донецка. Уровень разрушений населенного пункта относительно не критический. В нем находятся местные жители, будем обеспечивать их всем необходимым", - рассказал глава региона. Он также добавил, что разрушенные храмы в населенном пункте будут постепенно восстанавливаться. Кроме того, были переданы генератор, топливо и строительные материалы для того, чтобы закрыть тепловой контур храмовых строений.
https://ria.ru/20241122/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курахово, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, общество
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, Общество
Пушилин оценил уровень разрушений в освобожденной Кураховке
Пушилин: уровень разрушений в освобожденной Кураховке не критический