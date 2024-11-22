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ПСБ: трансфер технологий между странами поддержит отечественный НИОКР - РИА Новости, 22.11.2024
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14:23 22.11.2024 (обновлено: 16:19 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/psb-1985201636.html
ПСБ: трансфер технологий между странами поддержит отечественный НИОКР
ПСБ: трансфер технологий между странами поддержит отечественный НИОКР - РИА Новости, 22.11.2024
ПСБ: трансфер технологий между странами поддержит отечественный НИОКР
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова выступила на выездной сессии Петербургского международного юридического форума "Право на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:23
2024-11-22T16:19
россия
технологии
вера подгузова
втб (банк)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова выступила на выездной сессии Петербургского международного юридического форума "Право на инвестирование в науку"; в ходе встречи участники рассмотрели важность поддержки исследовательских проектов и научных бизнес-стартапов, а также обсудили, как создать условия для прорывных разработок российских ученых, сообщает пресс-служба ПСБ. В своем выступлении Подгузова рассказала о поддержке банком российской промышленности в целом, а также о содействии внедрению инновационной и высокотехнологичной продукции. Так, одним из инструментов, призванных решать такие задачи, является Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комитете Госдумы по промышленности и торговле. Этот орган консолидировано собирает проблематику и предложения в сфере изменения нормативно-правовой базы для поддержки ОПК. В группу ПСБ также входит Фонд ЭРА, который предоставляет финансирование научных проектов и разработок, оказывая поддержку НИОКР. "Еще одним инструментом развития НИОКР должны стать частные инвестиции, и для стимулирования дополнительного притока средств в инновационные разработки необходимо налаживание сотрудничества с дружественными странами. Наш опыт показывает, что такой интерес от зарубежных партнеров есть – в ходе встреч, состоявшихся на форуме "Мир возможностей" в Дубае, нам поступило несколько запросов от коллег из Дубая и Абу-Даби в части поиска направлений для инвестирования в Россию и обратно, что способно обеспечить некий трансфер технологий, обмен опытом по внедрению разработок или готовой продукции", – приводятся в сообщении слова Подгузовой. Организатором выездной сессии "Право на инвестирование в науку" выступила Ассоциация юристов России при поддержке министерства юстиции Российской Федерации, фонда "Росконгресс" и Корпорации "Синергия". В мероприятии также приняли председатель правления АЮР Владимир Груздев, заместитель министра юстиций РФ Константин Панферов и другие, добавили в пресс-службе.
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россия, технологии, вера подгузова, втб (банк), владимир груздев
Россия, Технологии, Вера Подгузова, ВТБ (банк), Владимир Груздев

ПСБ: трансфер технологий между странами поддержит отечественный НИОКР

© Фото : пресс-служба ПСБCтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова выступила на выездной сессии Петербургского международного юридического форума "Право на инвестирование в науку"; в ходе встречи участники рассмотрели важность поддержки исследовательских проектов и научных бизнес-стартапов, а также обсудили, как создать условия для прорывных разработок российских ученых, сообщает пресс-служба ПСБ.
В своем выступлении Подгузова рассказала о поддержке банком российской промышленности в целом, а также о содействии внедрению инновационной и высокотехнологичной продукции. Так, одним из инструментов, призванных решать такие задачи, является Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комитете Госдумы по промышленности и торговле. Этот орган консолидировано собирает проблематику и предложения в сфере изменения нормативно-правовой базы для поддержки ОПК.
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В группу ПСБ также входит Фонд ЭРА, который предоставляет финансирование научных проектов и разработок, оказывая поддержку НИОКР.
"Еще одним инструментом развития НИОКР должны стать частные инвестиции, и для стимулирования дополнительного притока средств в инновационные разработки необходимо налаживание сотрудничества с дружественными странами. Наш опыт показывает, что такой интерес от зарубежных партнеров есть – в ходе встреч, состоявшихся на форуме "Мир возможностей" в Дубае, нам поступило несколько запросов от коллег из Дубая и Абу-Даби в части поиска направлений для инвестирования в Россию и обратно, что способно обеспечить некий трансфер технологий, обмен опытом по внедрению разработок или готовой продукции", – приводятся в сообщении слова Подгузовой.
Организатором выездной сессии "Право на инвестирование в науку" выступила Ассоциация юристов России при поддержке министерства юстиции Российской Федерации, фонда "Росконгресс" и Корпорации "Синергия". В мероприятии также приняли председатель правления АЮР Владимир Груздев, заместитель министра юстиций РФ Константин Панферов и другие, добавили в пресс-службе.
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