В Москве провели реабилитацию Мосфильмовского пруда
На западе Москвы провели реабилитацию Мосфильмовского пруда
Пруд. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Мосфильмовского пруда на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мосфильмовский пруд находится на территории природного заказника "Долина реки Сетунь", это любимое место отдыха местных жителей, вокруг него проходят велосипедные и прогулочные дорожки. Водоем находился в неудовлетворительном состоянии, на дне образовался большой объем иловых отложений, разрушалась береговая полоса, поэтому было принято решение о проведении комплексной реабилитации", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем очистили, отремонтировали береговую полосу и сформировали зоны биоплато.
"Со дна извлекли более 20 тысяч кубометров иловых отложений, что позволило увеличить максимальную глубину. Береговую полосу протяженностью 762 метра отремонтировали с помощью бетонной смеси, что поможет предотвратить ее дальнейшее разрушение и сохранить уровень воды в пределах нормативных отметок. На завершающем этапе обустроили две зоны биоплато общей площадью 635 квадратных метров, в которые высадили свыше 12 тысяч водных растений", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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