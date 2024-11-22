https://ria.ru/20241122/prud-1985124711.html

В Москве провели реабилитацию Мосфильмовского пруда

В Москве провели реабилитацию Мосфильмовского пруда - РИА Новости, 22.11.2024

В Москве провели реабилитацию Мосфильмовского пруда

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Мосфильмовского пруда на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:07

2024-11-22T09:07

2024-11-22T09:07

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Мосфильмовского пруда на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мосфильмовский пруд находится на территории природного заказника "Долина реки Сетунь", это любимое место отдыха местных жителей, вокруг него проходят велосипедные и прогулочные дорожки. Водоем находился в неудовлетворительном состоянии, на дне образовался большой объем иловых отложений, разрушалась береговая полоса, поэтому было принято решение о проведении комплексной реабилитации", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем очистили, отремонтировали береговую полосу и сформировали зоны биоплато. "Со дна извлекли более 20 тысяч кубометров иловых отложений, что позволило увеличить максимальную глубину. Береговую полосу протяженностью 762 метра отремонтировали с помощью бетонной смеси, что поможет предотвратить ее дальнейшее разрушение и сохранить уровень воды в пределах нормативных отметок. На завершающем этапе обустроили две зоны биоплато общей площадью 635 квадратных метров, в которые высадили свыше 12 тысяч водных растений", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20241029/biryukov-1980659887.html

https://ria.ru/20241112/moskva-1983232950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы