https://ria.ru/20241122/propaganda-1985251547.html

В Ярославле оштрафовали семь человек за пропаганду нетрадиционных отношений

В Ярославле оштрафовали семь человек за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 22.11.2024

В Ярославле оштрафовали семь человек за пропаганду нетрадиционных отношений

Семь человек оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на вечеринке в клубе в Ярославле, сообщил Ярославский... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:47

2024-11-22T17:47

2024-11-22T17:47

ярославль

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Семь человек оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на вечеринке в клубе в Ярославле, сообщил Ярославский областной суд. "Сегодня мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Ярославля признал семь человек виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (часть 1 статьи 6.21 КоАП РФ), каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что данные лица были выявлены в ходе оперативных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярославской области при содействии Росгвардии в одном из ночных заведений Ярославля. В УМВД по региону пояснили РИА Новости, что люди, о которых идет речь в сообщении, "своими действиями пропагандировали нетрадиционные ценности". Информированный источник уточнил РИА Новости, что инцидент произошел в ночном клубе на вечеринке по случаю Хеллоина.

https://ria.ru/20240815/shtraf-1966305553.html

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ярославль, общество