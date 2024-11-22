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"Смертный приговор": на Западе заявили, что Россия не блефует - РИА Новости, 22.11.2024
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22:05 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/prigovor-1985291807.html
"Смертный приговор": на Западе заявили, что Россия не блефует
"Смертный приговор": на Западе заявили, что Россия не блефует - РИА Новости, 22.11.2024
"Смертный приговор": на Западе заявили, что Россия не блефует
Запуск ракеты "Орешник" убедил Запад, что президент России Владимир Путин не бросает слов на ветер, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:05
2024-11-22T22:05
ракета "орешник"
в мире
россия
украина
днепропетровск
скотт риттер
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запуск ракеты "Орешник" убедил Запад, что президент России Владимир Путин не бросает слов на ветер, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так", — сказал он.По словам Риттера, у России больше ракет, чем можно предположить, это современные гиперзвуковые ракеты, и ни одна из них не может быть сбита."Это смертный приговор Соединенным Штатам, я не знаю, о чем думают эти люди (администрация Джо Байдена — прим. ред.)", — подытожил бывший разведчик.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241122/preduprezhdenie-1985291258.html
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ракета "орешник", в мире, россия, украина, днепропетровск, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины, первый запуск ракеты "орешник", владимир путин
Ракета "Орешник", В мире, Россия, Украина, Днепропетровск, Скотт Риттер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Первый запуск ракеты "Орешник", Владимир Путин
"Смертный приговор": на Западе заявили, что Россия не блефует

Экс-разведчик США Риттер: на Западе больше не считают, что Россия блефует

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запуск ракеты "Орешник" убедил Запад, что президент России Владимир Путин не бросает слов на ветер, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так", — сказал он.
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По словам Риттера, у России больше ракет, чем можно предположить, это современные гиперзвуковые ракеты, и ни одна из них не может быть сбита.
"Это смертный приговор Соединенным Штатам, я не знаю, о чем думают эти люди (администрация Джо Байдена — прим. ред.)", — подытожил бывший разведчик.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
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Ракета "Орешник"В миреРоссияУкраинаДнепропетровскСкотт РиттерДжо БайденВооруженные силы УкраиныПервый запуск ракеты "Орешник"Владимир Путин
 
 
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