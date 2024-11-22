https://ria.ru/20241122/prigovor-1985291807.html

"Смертный приговор": на Западе заявили, что Россия не блефует

"Смертный приговор": на Западе заявили, что Россия не блефует - РИА Новости, 22.11.2024

"Смертный приговор": на Западе заявили, что Россия не блефует

Запуск ракеты "Орешник" убедил Запад, что президент России Владимир Путин не бросает слов на ветер, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:05

2024-11-22T22:05

2024-11-22T22:05

ракета "орешник"

в мире

россия

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днепропетровск

скотт риттер

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запуск ракеты "Орешник" убедил Запад, что президент России Владимир Путин не бросает слов на ветер, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так", — сказал он.По словам Риттера, у России больше ракет, чем можно предположить, это современные гиперзвуковые ракеты, и ни одна из них не может быть сбита."Это смертный приговор Соединенным Штатам, я не знаю, о чем думают эти люди (администрация Джо Байдена — прим. ред.)", — подытожил бывший разведчик.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241122/preduprezhdenie-1985291258.html

https://ria.ru/20241122/velikobritaniya-1985281922.html

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