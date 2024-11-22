https://ria.ru/20241122/prigovor-1985240333.html

В Иркутске вынесли приговор четырем мужчинам за насилие над арестованными

В Иркутске вынесли приговор четырем мужчинам за насилие над арестованными - РИА Новости, 22.11.2024

В Иркутске вынесли приговор четырем мужчинам за насилие над арестованными

Суд в Иркутске приговорил четверых мужчин по статье о действиях сексуального характера с применением насилия к арестованным, находящимся в СИЗО, к лишению... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:54

2024-11-22T16:54

2024-11-22T16:54

иркутск

ангарск

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил четверых мужчин по статье о действиях сексуального характера с применением насилия к арестованным, находящимся в СИЗО, к лишению свободы на сроки от 14 до 17,5 лет, сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска. Суд в Иркутске признал четверых мужчин виновными в совершении сексуальных действий с применением насилия к заключенным. Судебное производство длилось более двух лет. На момент совершения преступления потерпевшие содержались в СИЗО-1 города Иркутска. Ранее сообщалось, что в 2020 году в исправительной колонии №15 города Ангарска произошел бунт, во время которого сгорели постройки промышленной зоны, где позже был найден труп заключенного. На время расследования инцидента осужденные, являющиеся активными участниками беспорядков, были изолированы в СИЗО-1 Иркутска и вывезены в другие учреждения системы ГУФСИН. Позднее их родственники обратились к правозащитникам с жалобами на пытки и побои. Расследованием занималась комиссия ФСИН РФ по соблюдению прав человека. СК завел несколько уголовных дел, в том числе, по статье о совершении действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшим и с угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевших, группой лиц по предварительному сговору. "Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от четырнадцати до семнадцати с половиной лет лишения свободы, которые они проведут в исправительных колониях строгого и особого режимов", - говорится в сообщении. Отмечается, потерпевшими по делу признаны 11 человек. По решению суда им должны выплатить моральный вред от 100 до 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241107/nasilie-1982432687.html

https://ria.ru/20240306/prigovor-1931542045.html

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иркутск, ангарск, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), общество