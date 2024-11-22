https://ria.ru/20241122/premiya-1985194542.html

Объявлены итоги премии в сфере внутрикорпоративных коммуникаций InterComm

Объявлены итоги премии в сфере внутрикорпоративных коммуникаций InterComm - РИА Новости, 22.11.2024

Объявлены итоги премии в сфере внутрикорпоративных коммуникаций InterComm

Объявлены результаты XV премии в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm; в этом году на нее было подано рекордное количество заявок — 319;... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:54

2024-11-22T13:54

2024-11-22T13:54

россия

москва

газпром

сибур холдинг

сбербанк россии

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Объявлены результаты XV премии в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm; в этом году на нее было подано рекордное количество заявок — 319; победителями и призерами стали свыше 50 проектов, сообщили в оргкомитете. Среди лауреатов премии – проекты крупнейших российских компаний, представляющих различные отрасли экономики: ТЭК, машиностроение, ИТ, банковские услуги, ретейл и другие. Торжественная церемония награждения прошла в Москве накануне. InterComm оценивает личные и командные достижения специалистов в области внутрикорпоративных коммуникаций, является крупнейшей отраслевой премией в области развития корпоративной культуры и бренда работодателя, говорится в сообщении. Так, Гран При премии получила компания "Северсталь" с программой благополучия "#ДляСвоих: с заботой о каждом". Номинацию "Классика коммуникаций" получили T2 (ООО "Т2 Мобайл") — "Открытый микрофон", департамент клиентского обслуживания, банк ВТБ — "Путеводитель в мир безграничных возможностей Контактного центра ВТБ", а также ПАО "Сбербанк" — "С чего начинается утро, или Вам пишет ДУСя". В номинации "Новые медиа" отмечены Т-Банк — "121 со Стасом — самый открытый диалог с лидерами Т-Банка", ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) — Телеграм-канал "ПРОразвитие", а также "МегаФон" — телеграм-канал "МегаТелега". Сбер — "Анонимно.Сбер", департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ Москвы) — "ДИТ.Комьюнити" и Яндекс — "БаддиБитФест" получили премию в номинации "Сообщества". В "Точке роста" выделены ПАО "Газпром нефть" — Образовательный онлайн-марафон "Цифровая энергия", строительный торговый дом "Петрович" — "Управление сотрудниками в новой реальности" и IEK GROUP — #PeoplLead_Work. "Энергией команды" отмечены СИБУР — коммуникационная кампания "Женщины СИБУРа", ООО "Дрогери ритейл" (Улыбка радуги) — "Директория", а также ПАО "Сбербанк" — Хакатон "Просто добавь AI". "Общий знаменатель" найден в IBS — корпоративный портал IBS Life, СИБУРе — каскадная система форумов, ВКонтакте — "Небесная канцелярия" — главное внутреннее сообщество команды соцсети. В номинации "Образ жизни" отмечены ИК "Велес Капитал" с программной "Дни здоровья мозга", Сбео — марафон заботы "Как поддержать себя и других" и ПАО Вымпелком (Билайн) — "Психологическая поддержка персонала". Также в числе победителей оказались Ozon, ЕвроХим, ВЭБ.РФ, РЖД, "Ростех", "ЛУКОЙЛ", Банка РНКБ, ОАО "Белагропромбанк", ПАО "Промсвязьбанк", ООО "ПЭК", ПАО "Газпром нефть", ООО "Газпром переработка", ПАО "Ростелеком", Общество "Знание", АО "ТМХ", ООО "ЛГ Электроникс Рус", Самокат (ООО Умный Ритейл) и другие компании. "Проекты, поданные на премию — это всегда "срез" ситуации на рынке труда и трендов во внутрикорпоративных коммуникациях. И если еще пару лет назад среди наших конкурсантов преобладали IT и финтех компании, то в этом году мощно заявили о себе представители промышленных компаний и ритейла. А проекты, посвященные привлечению молодых людей со школьной скамьи в мир их будущих профессий и предприятий - буквально "взорвали" нашу новую номинацию "Проект в будущее" — их больше 30. На InterComm побеждают проекты реально инновационные, приносящие в индустрию те идеи и практики, которые формируют тренды. Радует, что таких проектов с каждым годом все больше, что говорит о качественном росте компетенций нашей аудитории — тех профессионалов, что работают в индустрии внутрикорпоративных коммуникаций", – приводятся в сообщении слова главы оргкомитета премии InterComm, главного редактора InterComm Media Ларисы Рудаковой.

https://ria.ru/20241122/vebrf-1984973992.html

https://ria.ru/20241121/tolk-2024-1985005094.html

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Артем Смирнов

россия, москва, газпром, сибур холдинг, сбербанк россии, т-банк (ао «тинькофф банк»)