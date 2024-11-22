https://ria.ru/20241122/preduprezhdenie-1985291258.html

"Через 20 минут": в Британии испугались предупреждения с Украины

"Через 20 минут": в Британии испугались предупреждения с Украины - РИА Новости, 22.11.2024

"Через 20 минут": в Британии испугались предупреждения с Украины

На Украине после удара "Орешником" по Днепропетровску выступили с "леденящим душу" предупреждением Великобритании, пишет британское издание Express. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:59

2024-11-22T21:59

2024-11-22T22:05

ракета "орешник"

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владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На Украине после удара "Орешником" по Днепропетровску выступили с "леденящим душу" предупреждением Великобритании, пишет британское издание Express."Канал Times of Ukraine рассчитал, что "Орешник" может поразить Польшу через 12 минут после запуска с территории России, Германию — через 15 минут, а Великобританию — через 20 минут", - пишет издание.Как говорится в публикации, представители НАТО при этом преуменьшают риск. Express обратила внимание на слова представителя НАТО Фарах Дахлаллы, которая заявила, что использование Россией "Орешника" не повлияет на ход конфликта и поддержку Украины союзниками.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241122/velikobritaniya-1985281922.html

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ракета "орешник", в мире, россия, днепропетровск, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато