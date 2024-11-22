https://ria.ru/20241122/prazdnik-1985228100.html

Губернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником

Губернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником - РИА Новости, 22.11.2024

Губернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником

В Твери в пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери; с праздником, который будет отмечаться в воскресенье, участниц события поздравили... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:03

2024-11-22T16:03

2024-11-22T16:03

тверская область

тверь

игорь руденя

владимир васильев

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Твери в пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери; с праздником, который будет отмечаться в воскресенье, участниц события поздравили губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства региона. В торжественной церемонии также приняли участие сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. "Хочу выразить глубокую благодарность всем мамам, чьи сыновья сегодня встали на защиту Родины, проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Отдельные слова признательности – женам военнослужащих, которые ждут своих мужей, взяли на себя все заботы о доме и воспитании детей. Дорогие наши женщины! В этот год, в Год семьи в России, мы особенно сильно понимаем, что ваш материнский труд – самый важный и незаменимый для будущего нашей страны. Знаем, сколько сил вы отдаете, чтобы воспитать сыновей, дочерей и внуков. С колыбели и на протяжении всей жизни вы являетесь для них ангелами-хранителями", – приводятся в сообщении слова Рудени. Сегодня в Тверской области проживает уже более 16 тысяч многодетных семей. За последние годы их число увеличилось почти в 2,5 раза. С 2020 года по инициативе главы региона многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей, вручается сертификат на автомобиль. Сегодня Игорь Руденя передал такие сертификаты семьям. Кроме того, губернатор наградил победителей регионального конкурса "Лучшее семейное подворье". В Год семьи он проводился уже в пятый раз. Конкурс организован в рамках реализации в регионе президентского национального проекта "Демография". В этом году в нем приняли участие 23 семьи, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241120/tovarooborot-1984898316.html

https://ria.ru/20241118/verkhnevolzhe-1984418858.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, владимир васильев