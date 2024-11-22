Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:03 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/prazdnik-1985228100.html
Губернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником
Губернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником - РИА Новости, 22.11.2024
Губернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником
В Твери в пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери; с праздником, который будет отмечаться в воскресенье, участниц события поздравили... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:03
2024-11-22T16:03
тверская область
тверь
игорь руденя
владимир васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985225536_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9dbf1f00f4fea3abff5e84c3457aeaf2.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Твери в пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери; с праздником, который будет отмечаться в воскресенье, участниц события поздравили губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства региона. В торжественной церемонии также приняли участие сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. "Хочу выразить глубокую благодарность всем мамам, чьи сыновья сегодня встали на защиту Родины, проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Отдельные слова признательности – женам военнослужащих, которые ждут своих мужей, взяли на себя все заботы о доме и воспитании детей. Дорогие наши женщины! В этот год, в Год семьи в России, мы особенно сильно понимаем, что ваш материнский труд – самый важный и незаменимый для будущего нашей страны. Знаем, сколько сил вы отдаете, чтобы воспитать сыновей, дочерей и внуков. С колыбели и на протяжении всей жизни вы являетесь для них ангелами-хранителями", – приводятся в сообщении слова Рудени. Сегодня в Тверской области проживает уже более 16 тысяч многодетных семей. За последние годы их число увеличилось почти в 2,5 раза. С 2020 года по инициативе главы региона многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей, вручается сертификат на автомобиль. Сегодня Игорь Руденя передал такие сертификаты семьям. Кроме того, губернатор наградил победителей регионального конкурса "Лучшее семейное подворье". В Год семьи он проводился уже в пятый раз. Конкурс организован в рамках реализации в регионе президентского национального проекта "Демография". В этом году в нем приняли участие 23 семьи, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241120/tovarooborot-1984898316.html
https://ria.ru/20241118/verkhnevolzhe-1984418858.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985225536_137:0:1229:819_1920x0_80_0_0_8f92634f7ca7b38aa80e244603a90450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, владимир васильев
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Владимир Васильев

Губернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником
Губернатор Игорь Руденя поздравил мам Верхневолжья с предстоящим праздником - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Твери в пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери; с праздником, который будет отмечаться в воскресенье, участниц события поздравили губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства региона.
В торжественной церемонии также приняли участие сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
Тверская область и КНР имеют высокую динамику роста товарооборота - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Тверская область и КНР имеют высокую динамику роста товарооборота
20 ноября, 18:46
"Хочу выразить глубокую благодарность всем мамам, чьи сыновья сегодня встали на защиту Родины, проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Отдельные слова признательности – женам военнослужащих, которые ждут своих мужей, взяли на себя все заботы о доме и воспитании детей. Дорогие наши женщины! В этот год, в Год семьи в России, мы особенно сильно понимаем, что ваш материнский труд – самый важный и незаменимый для будущего нашей страны. Знаем, сколько сил вы отдаете, чтобы воспитать сыновей, дочерей и внуков. С колыбели и на протяжении всей жизни вы являетесь для них ангелами-хранителями", – приводятся в сообщении слова Рудени.
Сегодня в Тверской области проживает уже более 16 тысяч многодетных семей. За последние годы их число увеличилось почти в 2,5 раза. С 2020 года по инициативе главы региона многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей, вручается сертификат на автомобиль. Сегодня Игорь Руденя передал такие сертификаты семьям. Кроме того, губернатор наградил победителей регионального конкурса "Лучшее семейное подворье". В Год семьи он проводился уже в пятый раз. Конкурс организован в рамках реализации в регионе президентского национального проекта "Демография". В этом году в нем приняли участие 23 семьи, добавили в пресс-службе.
Шесть школ капитально отремонтировали в Верхневолжье рамках госпрограммы - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Шесть школ капитально отремонтировали в Верхневолжье рамках госпрограммы
18 ноября, 16:18
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяВладимир Васильев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала