https://ria.ru/20241122/prazdnik-1984886260.html

22 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 22 ноября в России и в мире по календарю

22 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

На 22 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: Международный день сыновей, День хороших супружеских пар в Японии, а в России свой... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T06:00

2024-11-22T06:00

2024-11-22T12:29

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. На 22 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: Международный день сыновей, День хороших супружеских пар в Японии, а в России свой профессиональный праздник отмечают психологи. Какие еще сегодня праздники, важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииПраздник специалистов в области психологии отмечается ежегодно 22 ноября. День психолога установлен постановлением Правительства РФ от 10 октября 2023 года № 1666. А еще в эту дату ежегодно проходит День словарей и энциклопедий в России, в день рождения великого русского лексикографа и автора "Толкового словаря живого великорусского словаря" – Владимира Даля.Профессиональный праздникПрофессиональный праздник – День психолога отмечают специалисты, которые занимаются изучением поведения, эмоций и мышления людей. Психологи работают в различных областях, со взрослыми и детьми, оказывают консультационную помощь, проводят исследования и сессии с клиентами, разрабатывают программы по улучшению психологического благополучия в обществе и осуществляют научные изыскания. Интерес к психологии в нашей стране растет, как и спрос на услуги специалистов этой сферы.Церковные праздникиПравославные верующие отмечают 22 ноября Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoй Мaтpoны Кoнcтaнтинoпoльcкoй, которая известна не только своей добродетелью, но и даром исцеления. Чтут память cвятыx мучeникoв Oниcифopa и Пopфиpия, пpeпoдoбнoй Фeoктиcты Пapoccкoй. На этот день приходится и праздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Cкopoпocлушницa". У чудотворного образа верующие молят об исцелении, семейном счастье, рождении детей.Народный праздникВ народе 22 ноября – День Матрены Зимней. Считалось, что с этого момента зима вступает в свои права, и начинаются первые морозы. На Матрену принято перебирать вещи, проверять теплую одежду и обувь, отдавать ее нуждающимся. Нужно помириться и не держать обид, чтобы год прошел в мире. Не рекомендуется в этот день делать стрижку и подметать. В старину считалось, что волосы, состриженные на Матрену, приведут к тяжелым болезням зимой.Какие сегодня праздники в мире22 ноября в мире отмечается семейный праздник – День сыновей. В нашей стране это еще молодой праздник, но в последние годы набирает популярность. Прекрасный повод провести время с семьей, проявить заботу и ласку к мальчикам, акцентировать внимание на важности эмоциональной связи между родителями и детьми, а также роли мужчины в воспитании мальчиков, укреплении связи с сыновьями.День хороших супружеских пар ежегодно 22 ноября празднуют в Японии.Дело в том, что дата по-японски записывается как 11.22 и звучит как "ии фуфу", что созвучно с фразой "хорошая семейная пара". Символичными являются и сами числа: две единицы говорят о том, что ранее это были двое одиноких людей, а две двойки – они стали парой. Японцы верят, что заключенный в этот день брак, принесет семье счастье.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 22 ноября в разные годы:1906 – в России началась аграрная реформа П. А. Столыпина.1909 – братья Райт основали первую в мире компанию по производству аэропланов Wright Company.1917 – в Канаде образовали Национальную хоккейную лигу –НХЛ.1928 – в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля "Болеро".1956 – открылись XVI летние Олимпийские игры в Мельбурне (Австралия).1960 – в СССР выпущена первая партия автомобилей "Запорожец".1963 – убийство Джона Кеннеди – 35-го президента США совершено в Далласе.1990 – Маргарет Тэтчер объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.1993 – Армения ввела свою национальную валюту –драм.2020 – США вышли из Договора по открытому небу.Именины22 ноября день ангела празднуют: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

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https://ria.ru/20231014/rf-1902728917.html

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, календарь, россия, религиозные праздники, праздники