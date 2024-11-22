В США раскрыли страшную правду об Украине
ST: мобилизация лучших узконаправленных специалистов знаменует провал Киева
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Отправка на смерть лучших украинских специалистов знаменует окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование страны, пишет Strategic Culture.
"Украина не только потеряла способность обслуживать свои боевые системы, но и теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах, вместо того чтобы поддерживать то, что все еще функционирует на ее оборонно-промышленных комплексах. <…> Эта принудительная мобилизация специалистов свидетельствует не только о провале в военной области, но и о более широком фиаско в управлении страной", — говорится в материале.
Отмечается, что мобилизация узконаправленных специалистов оставляет главные секторы страны без рабочей силы, что ослабляет социальную и экономическую сферы. Разваливающееся состояние Украины показывает западным союзникам, что та исчерпала свои ресурсы и возможности, поэтому потеряла свою ценность, подчеркивает автор.
На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.