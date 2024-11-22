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В США раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 22.11.2024 (обновлено: 13:16 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html
В США раскрыли страшную правду об Украине
В США раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 22.11.2024
В США раскрыли страшную правду об Украине
Отправка на смерть лучших украинских специалистов знаменует окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование страны, пишет Strategic... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:56
2024-11-22T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Отправка на смерть лучших украинских специалистов знаменует окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование страны, пишет Strategic Culture."Украина не только потеряла способность обслуживать свои боевые системы, но и теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах, вместо того чтобы поддерживать то, что все еще функционирует на ее оборонно-промышленных комплексах. &lt;…&gt; Эта принудительная мобилизация специалистов свидетельствует не только о провале в военной области, но и о более широком фиаско в управлении страной", — говорится в материале.Отмечается, что мобилизация узконаправленных специалистов оставляет главные секторы страны без рабочей силы, что ослабляет социальную и экономическую сферы. Разваливающееся состояние Украины показывает западным союзникам, что та исчерпала свои ресурсы и возможности, поэтому потеряла свою ценность, подчеркивает автор.На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984464848.html
https://ria.ru/20241122/raby-1985114961.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США
В США раскрыли страшную правду об Украине

ST: мобилизация лучших узконаправленных специалистов знаменует провал Киева

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Отправка на смерть лучших украинских специалистов знаменует окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование страны, пишет Strategic Culture.
"Украина не только потеряла способность обслуживать свои боевые системы, но и теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах, вместо того чтобы поддерживать то, что все еще функционирует на ее оборонно-промышленных комплексах. <…> Эта принудительная мобилизация специалистов свидетельствует не только о провале в военной области, но и о более широком фиаско в управлении страной", — говорится в материале.
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Отмечается, что мобилизация узконаправленных специалистов оставляет главные секторы страны без рабочей силы, что ослабляет социальную и экономическую сферы. Разваливающееся состояние Украины показывает западным союзникам, что та исчерпала свои ресурсы и возможности, поэтому потеряла свою ценность, подчеркивает автор.
На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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