https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html

В США раскрыли страшную правду об Украине

В США раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 22.11.2024

В США раскрыли страшную правду об Украине

Отправка на смерть лучших украинских специалистов знаменует окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование страны, пишет Strategic... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:56

2024-11-22T08:56

2024-11-22T13:16

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Отправка на смерть лучших украинских специалистов знаменует окончательное отчаяние киевского режима и ставит под сомнение существование страны, пишет Strategic Culture."Украина не только потеряла способность обслуживать свои боевые системы, но и теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах, вместо того чтобы поддерживать то, что все еще функционирует на ее оборонно-промышленных комплексах. <…> Эта принудительная мобилизация специалистов свидетельствует не только о провале в военной области, но и о более широком фиаско в управлении страной", — говорится в материале.Отмечается, что мобилизация узконаправленных специалистов оставляет главные секторы страны без рабочей силы, что ослабляет социальную и экономическую сферы. Разваливающееся состояние Украины показывает западным союзникам, что та исчерпала свои ресурсы и возможности, поэтому потеряла свою ценность, подчеркивает автор.На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984464848.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша