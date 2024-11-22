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На Западе увидели в "Орешнике" смертоносное послание - РИА Новости, 22.11.2024
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15:46 22.11.2024 (обновлено: 15:53 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/poslanie-1985222708.html
На Западе увидели в "Орешнике" смертоносное послание
На Западе увидели в "Орешнике" смертоносное послание - РИА Новости, 22.11.2024
На Западе увидели в "Орешнике" смертоносное послание
На Западе расценили удар российской ракетой "Орешник" по Украине как "смертоносное послание", пишет Associated Press. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:46
2024-11-22T15:53
ракета "орешник"
в мире
украина
россия
днепропетровск
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Западе расценили удар российской ракетой "Орешник" по Украине как "смертоносное послание", пишет Associated Press."Новая баллистическая ракета, выпущенная Россией, поразила военно-промышленный объект в городе Днепропетровск в центральной части Украины, но ее настоящей миссией было донести до НАТО новое смертоносное послание", — сообщается в материале.Как предполагается в материале, эта атака стала первым случаем применения подобной ракеты в каком-либо конфликте."Ракета, примененная в четверг, имеет дальность действия, намного превышающую все, что использовалось в этом и, возможно, любом другом конфликте до сих пор", — заявил военный эксперт из Королевского института объединенных оборонных исследований Мэтью Сэвилл.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241122/uzhas-1985218450.html
https://ria.ru/20241122/putin-1985182132.html
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ракета "орешник", в мире, украина, россия, днепропетровск, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Ракета "Орешник", В мире, Украина, Россия, Днепропетровск, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Западе увидели в "Орешнике" смертоносное послание

AP: миссией "Орешника" стало донесение смертоносного послания для НАТО

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Западе расценили удар российской ракетой "Орешник" по Украине как "смертоносное послание", пишет Associated Press.
"Новая баллистическая ракета, выпущенная Россией, поразила военно-промышленный объект в городе Днепропетровск в центральной части Украины, но ее настоящей миссией было донести до НАТО новое смертоносное послание", — сообщается в материале.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Как предполагается в материале, эта атака стала первым случаем применения подобной ракеты в каком-либо конфликте.
"Ракета, примененная в четверг, имеет дальность действия, намного превышающую все, что использовалось в этом и, возможно, любом другом конфликте до сих пор", — заявил военный эксперт из Королевского института объединенных оборонных исследований Мэтью Сэвилл.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
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Ракета "Орешник"В миреУкраинаРоссияДнепропетровскВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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