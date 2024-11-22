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На Западе увидели в "Орешнике" смертоносное послание

На Западе увидели в "Орешнике" смертоносное послание - РИА Новости, 22.11.2024

На Западе увидели в "Орешнике" смертоносное послание

На Западе расценили удар российской ракетой "Орешник" по Украине как "смертоносное послание", пишет Associated Press. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:46

2024-11-22T15:46

2024-11-22T15:53

ракета "орешник"

в мире

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владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Западе расценили удар российской ракетой "Орешник" по Украине как "смертоносное послание", пишет Associated Press."Новая баллистическая ракета, выпущенная Россией, поразила военно-промышленный объект в городе Днепропетровск в центральной части Украины, но ее настоящей миссией было донести до НАТО новое смертоносное послание", — сообщается в материале.Как предполагается в материале, эта атака стала первым случаем применения подобной ракеты в каком-либо конфликте."Ракета, примененная в четверг, имеет дальность действия, намного превышающую все, что использовалось в этом и, возможно, любом другом конфликте до сих пор", — заявил военный эксперт из Королевского института объединенных оборонных исследований Мэтью Сэвилл.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241122/uzhas-1985218450.html

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ракета "орешник", в мире, украина, россия, днепропетровск, владимир путин, нато, вооруженные силы украины