Рейтинг@Mail.ru
Токаев дал одно поручение после обращения Путина - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 22.11.2024 (обновлено: 06:35 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/poruchenie-1985109751.html
Токаев дал одно поручение после обращения Путина
Токаев дал одно поручение после обращения Путина - РИА Новости, 22.11.2024
Токаев дал одно поручение после обращения Путина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в стране из-за ухудшения... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T02:52
2024-11-22T06:35
ракета "орешник"
в мире
казахстан
украина
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
берик уали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911398750_0:39:3175:1825_1920x0_80_0_0_c123cf9d711d7db457bb40da17771025.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в стране из-за ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом на своей странице в соцсети Facebook* написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали."Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям силовых структур и всем мэрам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ухудшением ситуации вокруг Украины", — написал он.О принимаемых мерах также проинформировали спикеров обеих палат парламента."Президент держит ситуацию в нашей стране под контролем", — добавил Уали.Он напомнил, что Казахстан выступает за прекращение украинского конфликта и начало мирных переговоров.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html
https://ria.ru/20241122/zasedanie-1985105291.html
https://ria.ru/20241122/furor-1985108691.html
казахстан
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911398750_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_e5e8281249c87f75a0d7e0e9de0accd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ракета "орешник", в мире, казахстан, украина, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, берик уали, вооруженные силы украины
Ракета "Орешник", В мире, Казахстан, Украина, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Берик Уали, Вооруженные силы Украины
Токаев дал одно поручение после обращения Путина

Токаев поручил усилить меры безопасности из-за ухудшения ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в стране из-за ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом на своей странице в соцсети Facebook* написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
«
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям силовых структур и всем мэрам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ухудшением ситуации вокруг Украины", — написал он.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин
21 ноября, 21:32
О принимаемых мерах также проинформировали спикеров обеих палат парламента.
"Президент держит ситуацию в нашей стране под контролем", — добавил Уали.
Он напомнил, что Казахстан выступает за прекращение украинского конфликта и начало мирных переговоров.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара
Вчера, 00:59
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
"Производит фурор": во Франции восхитились ударом "Орешником"
Вчера, 02:18
 
Ракета "Орешник"В миреКазахстанУкраинаРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевБерик УалиВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала