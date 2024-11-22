Токаев дал одно поручение после обращения Путина
Токаев поручил усилить меры безопасности из-за ухудшения ситуации вокруг Украины
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в стране из-за ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом на своей странице в соцсети Facebook* написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
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"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям силовых структур и всем мэрам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ухудшением ситуации вокруг Украины", — написал он.
О принимаемых мерах также проинформировали спикеров обеих палат парламента.
"Президент держит ситуацию в нашей стране под контролем", — добавил Уали.
Он напомнил, что Казахстан выступает за прекращение украинского конфликта и начало мирных переговоров.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
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