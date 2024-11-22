https://ria.ru/20241122/poruchenie-1985109751.html

Токаев дал одно поручение после обращения Путина

Токаев дал одно поручение после обращения Путина - РИА Новости, 22.11.2024

Токаев дал одно поручение после обращения Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в стране из-за ухудшения... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T02:52

2024-11-22T02:52

2024-11-22T06:35

ракета "орешник"

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берик уали

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в стране из-за ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом на своей странице в соцсети Facebook* написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали."Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям силовых структур и всем мэрам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ухудшением ситуации вокруг Украины", — написал он.О принимаемых мерах также проинформировали спикеров обеих палат парламента."Президент держит ситуацию в нашей стране под контролем", — добавил Уали.Он напомнил, что Казахстан выступает за прекращение украинского конфликта и начало мирных переговоров.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

https://ria.ru/20241122/zasedanie-1985105291.html

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казахстан

украина

россия

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ракета "орешник", в мире, казахстан, украина, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, берик уали, вооруженные силы украины