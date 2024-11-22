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Поперечный* не признал вину в дискредитации ВС России - РИА Новости, 22.11.2024
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10:52 22.11.2024 (обновлено: 11:29 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/poperechnyy-1985144145.html
Поперечный* не признал вину в дискредитации ВС России
Поперечный* не признал вину в дискредитации ВС России - РИА Новости, 22.11.2024
Поперечный* не признал вину в дискредитации ВС России
Представитель признанного иностранным агентом комика и блогера Данилы Поперечного* заявила, что он не признает вину в дискредитации армии России, передает... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:52
2024-11-22T11:29
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Представитель признанного иностранным агентом комика и блогера Данилы Поперечного* заявила, что он не признает вину в дискредитации армии России, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, который рассматривает административное дело на Поперечного."Нет, вину не признает", - сказала представитель.Комику грозит штраф до 50 тысяч рублей.В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, москва, сша, данила поперечный
Россия, Москва, США, Данила Поперечный
Поперечный* не признал вину в дискредитации ВС России

Поперечный не признал вину в дискредитации армии России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видеоблогер Данила Поперечный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Представитель признанного иностранным агентом комика и блогера Данилы Поперечного* заявила, что он не признает вину в дискредитации армии России, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, который рассматривает административное дело на Поперечного.
"Нет, вину не признает", - сказала представитель.
Комику грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов
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