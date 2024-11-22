https://ria.ru/20241122/poperechnyy-1985144145.html
Поперечный* не признал вину в дискредитации ВС России
Поперечный* не признал вину в дискредитации ВС России - РИА Новости, 22.11.2024
Поперечный* не признал вину в дискредитации ВС России
Представитель признанного иностранным агентом комика и блогера Данилы Поперечного* заявила, что он не признает вину в дискредитации армии России, передает... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:52
2024-11-22T10:52
2024-11-22T11:29
россия
москва
сша
данила поперечный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_442d1a7423fd930442291c0d606ef229.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Представитель признанного иностранным агентом комика и блогера Данилы Поперечного* заявила, что он не признает вину в дискредитации армии России, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, который рассматривает административное дело на Поперечного."Нет, вину не признает", - сказала представитель.Комику грозит штраф до 50 тысяч рублей.В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980321720.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_192:0:2464:1704_1920x0_80_0_0_ec4371fc26f4de57060691d8841cdb3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, данила поперечный
Россия, Москва, США, Данила Поперечный
Поперечный* не признал вину в дискредитации ВС России
Поперечный не признал вину в дискредитации армии России
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Представитель признанного иностранным агентом комика и блогера Данилы Поперечного* заявила, что он не признает вину в дискредитации армии России, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, который рассматривает административное дело на Поперечного.
"Нет, вину не признает", - сказала представитель.
Комику грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США
и Ирландии
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.