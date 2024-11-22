https://ria.ru/20241122/pomolitsya-1985254237.html

В США отправили Зеленского помолиться в храм Вооруженных Сил России

В США отправили Зеленского помолиться в храм Вооруженных Сил России - РИА Новости, 22.11.2024

В США отправили Зеленского помолиться в храм Вооруженных Сил России

Если главе киевского режима Владимиру Зеленскому удастся не умереть раньше времени, ему следует отправиться в паломничество в Главный храм Вооруженных сил... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:02

2024-11-22T18:02

2024-11-22T18:02

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Если главе киевского режима Владимиру Зеленскому удастся не умереть раньше времени, ему следует отправиться в паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х."Там он должен встать на колени и помолиться Богу (чего он, вероятно, никогда не делал). Он должен поблагодарить президента Путина за то, что тот пощадил его жизнь, и воздать хвалу Вооруженным силам Российской Федерации за избавление украинского народа от страданий, навязали ему сатанинские античеловеческие подонки из НАТО", — написал он.По данным проведенного на Украине исследования американской социологической службы Gallup, уровень одобрения действий властей на Украине продолжает снижаться. Около 30% украинцев не одобряют действия Владимира Зеленского, а более 60% не доверяют работе правительства. Это заметно во всех демографических группах и регионах, но наиболее резко выражено среди жителей востока Украины. В свою очередь уровень одобрения действий Зеленского составляет 60%. При этом, согласно данным службы, в 2023 году этот показатель достигал 81%.Доверие также продолжает снижаться в отношении правительства Украины. По последним данным, 66% респондентов заявили, что не доверяют правительству. Gallup отмечает, что уровень доверия к властям достиг самой низкий точки с 2022 года - лишь 28% опрошенных украинцев доверяют правительству.

https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html

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в мире, украина, россия, москва, джексон хинкл, владимир зеленский, нато