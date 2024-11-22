https://ria.ru/20241122/polsha-1985269361.html
Суд в Польше оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича
Суд в Польше оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича - РИА Новости, 22.11.2024
Суд в Польше оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича
Польский суд оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Польши Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:39
2024-11-22T19:39
2024-11-22T19:41
в мире
варшава
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/56/1560455611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fba46568194fa2ac0ab1cee031dd5637.jpg
ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Польский суд оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Польши Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской, сообщает радиостанция RMF FM. "Окружной суд Варшавы оправдал троих обвиняемых в убийстве бывшего премьер-министра Польской народной республики Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской", - говорится в сообщении. Уточняется, что судья Станислав Здун, оглашая приговор, заявил об "ошибках и недостатках" в разбирательстве прокуратуры. Петр Ярошевич - премьер-министр ПНР в 1970-1980 годах - был убит вместе со своей женой Алицией Сольской в своем доме в Анине под Варшавой. Преступление произошло в ночь с 31 августа на 1 сентября 1992 года. Убийцы затянули на шее бывшего премьер-министра кожаную петлю, а до этого истязали его. Жена Ярошевича погибла от выстрела в голову с близкого расстояния. В апреле 1994 года были задержаны четверо связанных с криминальной деятельностью мужчин из Минска-Мазовецкого, которых подозревали в убийстве семейной пары. Подозреваемые с самого начала утверждали, что невиновны. В 1998 году суд оправдал всех четверых за отсутствием доказательств. В 2000 году оправдательный приговор оставил в силе апелляционный суд Варшавы. В 2017 году прокуратура решила провести еще одно расследование. Судебный процесс в Варшавском окружном суде длился более четырех лет. Прокуратура потребовала пожизненного заключения для главного обвиняемого Роберта С., а также от 7 до 5,5 лет лишения свободы для остальных обвиняемых.
https://ria.ru/20241117/sikorskiy-1984290777.html
https://ria.ru/20240929/duda-1975388489.html
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/56/1560455611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f89457d324905218a66f852ed42fd5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, польша
Суд в Польше оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича
Польский суд оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича и его жены
ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости.
Польский суд оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Польши Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской, сообщает радиостанция RMF FM
.
"Окружной суд Варшавы
оправдал троих обвиняемых в убийстве бывшего премьер-министра Польской народной республики Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской", - говорится в сообщении.
Уточняется, что судья Станислав Здун, оглашая приговор, заявил об "ошибках и недостатках" в разбирательстве прокуратуры.
Петр Ярошевич - премьер-министр ПНР в 1970-1980 годах - был убит вместе со своей женой Алицией Сольской в своем доме в Анине под Варшавой. Преступление произошло в ночь с 31 августа на 1 сентября 1992 года. Убийцы затянули на шее бывшего премьер-министра кожаную петлю, а до этого истязали его. Жена Ярошевича погибла от выстрела в голову с близкого расстояния.
В апреле 1994 года были задержаны четверо связанных с криминальной деятельностью мужчин из Минска-Мазовецкого, которых подозревали в убийстве семейной пары. Подозреваемые с самого начала утверждали, что невиновны. В 1998 году суд оправдал всех четверых за отсутствием доказательств. В 2000 году оправдательный приговор оставил в силе апелляционный суд Варшавы. В 2017 году прокуратура решила провести еще одно расследование.
Судебный процесс в Варшавском окружном суде длился более четырех лет. Прокуратура потребовала пожизненного заключения для главного обвиняемого Роберта С., а также от 7 до 5,5 лет лишения свободы для остальных обвиняемых.