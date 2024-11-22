https://ria.ru/20241122/polsha-1985269361.html

Суд в Польше оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича

Суд в Польше оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича - РИА Новости, 22.11.2024

Суд в Польше оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Ярошевича

Польский суд оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Польши Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:39

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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Польский суд оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера Польши Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской, сообщает радиостанция RMF FM. "Окружной суд Варшавы оправдал троих обвиняемых в убийстве бывшего премьер-министра Польской народной республики Петра Ярошевича и его жены Алиции Сольской", - говорится в сообщении. Уточняется, что судья Станислав Здун, оглашая приговор, заявил об "ошибках и недостатках" в разбирательстве прокуратуры. Петр Ярошевич - премьер-министр ПНР в 1970-1980 годах - был убит вместе со своей женой Алицией Сольской в своем доме в Анине под Варшавой. Преступление произошло в ночь с 31 августа на 1 сентября 1992 года. Убийцы затянули на шее бывшего премьер-министра кожаную петлю, а до этого истязали его. Жена Ярошевича погибла от выстрела в голову с близкого расстояния. В апреле 1994 года были задержаны четверо связанных с криминальной деятельностью мужчин из Минска-Мазовецкого, которых подозревали в убийстве семейной пары. Подозреваемые с самого начала утверждали, что невиновны. В 1998 году суд оправдал всех четверых за отсутствием доказательств. В 2000 году оправдательный приговор оставил в силе апелляционный суд Варшавы. В 2017 году прокуратура решила провести еще одно расследование. Судебный процесс в Варшавском окружном суде длился более четырех лет. Прокуратура потребовала пожизненного заключения для главного обвиняемого Роберта С., а также от 7 до 5,5 лет лишения свободы для остальных обвиняемых.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, варшава, польша