https://ria.ru/20241122/polsha-1985213838.html

В армии Польши пришли в ужас от удара "Орешником"

В армии Польши пришли в ужас от удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024

В армии Польши пришли в ужас от удара "Орешником"

Применение российскими военными ракеты "Орешник" — это четкий сигнал Западу, заявил полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:10

2024-11-22T15:10

2024-11-22T15:10

россия

польша

вашингтон (штат)

владимир путин

дмитрий песков

в мире

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Применение российскими военными ракеты "Орешник" — это четкий сигнал Западу, заявил полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск территориальной обороны интернет-порталу Onet."Использование оружия, которое русские создали на случай ядерного конфликта, является четким сигналом. Россия хочет, чтобы мы об этом говорили. Что, как мы видим, русским удалось сделать, потому что мы это обсуждаем", — рассказал польский военный.Левандовский также отметил угрозу от такого вида оружия."Например, попадание такой ракеты в теплоэлектростанцию приводит к тому, что объект практически перестает существовать", — предупредил он.В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям президента страны Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний "Орешника".В четверг российский лидер сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС России в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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https://ria.ru/20241122/bloomberg-1985185822.html

россия

польша

вашингтон (штат)

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россия, польша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"