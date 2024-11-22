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В армии Польши пришли в ужас от удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
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15:10 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/polsha-1985213838.html
В армии Польши пришли в ужас от удара "Орешником"
В армии Польши пришли в ужас от удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
В армии Польши пришли в ужас от удара "Орешником"
Применение российскими военными ракеты "Орешник" — это четкий сигнал Западу, заявил полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:10
2024-11-22T15:10
россия
польша
вашингтон (штат)
владимир путин
дмитрий песков
в мире
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Применение российскими военными ракеты "Орешник" — это четкий сигнал Западу, заявил полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск территориальной обороны интернет-порталу Onet."Использование оружия, которое русские создали на случай ядерного конфликта, является четким сигналом. Россия хочет, чтобы мы об этом говорили. Что, как мы видим, русским удалось сделать, потому что мы это обсуждаем", — рассказал польский военный.Левандовский также отметил угрозу от такого вида оружия."Например, попадание такой ракеты в теплоэлектростанцию приводит к тому, что объект практически перестает существовать", — предупредил он.В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям президента страны Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний "Орешника".В четверг российский лидер сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС России в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985202666.html
https://ria.ru/20241122/bloomberg-1985185822.html
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россия, польша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Польша, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В армии Польши пришли в ужас от удара "Орешником"

Подполковник Левандовский назвал применение ракеты "Орешник" четким сигналом

Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Применение российскими военными ракеты "Орешник" — это четкий сигнал Западу, заявил полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск территориальной обороны интернет-порталу Onet.
«
"Использование оружия, которое русские создали на случай ядерного конфликта, является четким сигналом. Россия хочет, чтобы мы об этом говорили. Что, как мы видим, русским удалось сделать, потому что мы это обсуждаем", — рассказал польский военный.
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Левандовский также отметил угрозу от такого вида оружия.
«
"Например, попадание такой ракеты в теплоэлектростанцию приводит к тому, что объект практически перестает существовать", — предупредил он.
В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям президента страны Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний "Орешника".
В четверг российский лидер сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС России в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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РоссияПольшаВашингтон (штат)Владимир ПутинДмитрий ПесковВ миреРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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